Тульскую «медсестру в бикини» теперь обсуждают с другого ракурса: новое фото
В сети появилась еще одна фотография девушки.
Тема тульской медсестры в купальнике, надетым под защитный костюм, продолжает будоражить мировое медиапространство. О девушке написали британский таблоид The Sun, одна из крупнейших американских газет New York Post, популярное римское издание Il Messaggero, испанское El Mundo.
Не обошла стороной это историю и британская газета Dailymail. Сегодня на сайте издания появилась фотография «медсестры в бикини» только с другого ракурса. Справедливости ради заметим, что это никакое не бикини – топ спортивный.
Большинство туляков по-прежнему поддерживают девушку, многие резко осудили тех, кто сделал эти фотографии.
А в Фейсбуке про медсестру даже стихи пишут!
Сергей Спиридонов:
Ну вот, тулячка-медсестра
В Инете засветилась!
И жизнь её, на этот раз заметно изменилась!
Одни, ругая говорят- что не права, мол стыдно!
Другие же наоборот- мол, ничего не видно!
Но если б был бы Главный врач не женского бы полу, тогда б в прозрачном были все: от головы, до пола!:))