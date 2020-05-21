Тульскую «медсестру в бикини» теперь обсуждают с другого ракурса: новое фото

Фото: Dailymail.

Тема тульской медсестры в купальнике, надетым под защитный костюм, продолжает будоражить мировое медиапространство. О девушке написали британский таблоид The Sun, одна из крупнейших американских газет New York Post, популярное римское издание Il Messaggero, испанское El Mundo.

Не обошла стороной это историю и британская газета Dailymail. Сегодня на сайте издания появилась фотография «медсестры в бикини» только с другого ракурса. Справедливости ради заметим, что это никакое не бикини – топ спортивный.

Большинство туляков по-прежнему поддерживают девушку, многие резко осудили тех, кто сделал эти фотографии.

А в Фейсбуке про медсестру даже стихи пишут!

Сергей Спиридонов:

Ну вот, тулячка-медсестра

В Инете засветилась!

И жизнь её, на этот раз заметно изменилась!

Одни, ругая говорят- что не права, мол стыдно!

Другие же наоборот- мол, ничего не видно!

Но если б был бы Главный врач не женского бы полу, тогда б в прозрачном были все: от головы, до пола!:))