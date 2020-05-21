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Читатель Myslo раскрыл личность тульской медсестры в купальнике
Фото: соцсети.

Читатель Myslo раскрыл личность тульской медсестры в купальнике

На данный момент девушка удалила свои фото из социальных сетей и закрыла страничку от общего доступа.

Читатель Myslo прислал в редакцию ссылку на страничку жительницы Тулы в социальной сети. Он уверен, что смог найти ту самую медсестру, которая сутки назад прославилась на весь мир и взбудоражила не только российских мужчин. Оказалось, что девушке немного за 20 лет и, как и предполагали читатели в многочисленных комментариях, проблем с фигурой у нее нет.
 
 
На данный момент страничка тулячки закрыта от общего доступа, а несколько фотографий из ее профиля удалены. Однако пока они еще есть в кэше поисковиков.
 
В пользу версии нашего читателя, что это именно та самая девушка, может служить сразу несколько фактов:
 
  • Девушка училась в медицинском училище.
  • Чуть больше недели назад профиль был открыт и там были фотографии.
  • Недавно на страничке в социальной сети была изменена фамилия.
  • На одной из сохранившихся в кэше поисковика фотографий, опубликованных в марте этого года, на девушке надет топик, который очень сильно похож на тот, который просвечивает сквозь защитный костюм на облетевшем мир фото. Помимо формы это цвет и надписи на лямках.
 
Напомним, тема вышла не только на федеральный уровень, но и на мировой: фото девушки разместили у себя британские издания The Sun и Dailymail, одна из крупнейших американских газет New York Post, популярное римское издание Il Messaggero, испанское El Mundo.
 
А вот депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает поступок девушки неадекватным. Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».
Онищенко считает, что «психический статус» больных с температурой не расположен «к эстетическому созерцанию молодого, быть может, стройного тела».
При этом депутат отметил, что ситуацию нужно рассматривать со всех сторон и не стоит только осуждать медсестру — следует задуматься о том, чтобы такие комбинезоны делать более комфортными.
 
Напомним, в СМИ и интернет-пабликах появился снимок, сделанный в Тульской областной больнице, — одна из медсестер пришла к пациентам, надев защитный костюм поверх купальника.
 
Защита, в которой работают медики, практически не пропускает воздух — находясь в ней несколько часов подряд, врачи и медсестры страдают от жары. Возможно, девушка не рассчитывала, что костюм окажется слишком прозрачным.
 
Как сообщил областной минздрав, к возмутительнице мужского спокойствия было применено дисциплинарное взыскание — девушке объявили выговор, а с персоналом провели разъяснительную беседу, напомнив об обязательных требованиях к внешнему виду.
 
Кстати, девушку уже зовут на высокооплачиваемую работу модели.

 

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