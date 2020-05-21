Читатель Myslo раскрыл личность тульской медсестры в купальнике

Фото: соцсети.

На данный момент девушка удалила свои фото из социальных сетей и закрыла страничку от общего доступа.

Читатель Myslo прислал в редакцию ссылку на страничку жительницы Тулы в социальной сети. Он уверен, что смог найти ту самую медсестру, которая сутки назад прославилась на весь мир и взбудоражила не только российских мужчин. Оказалось, что девушке немного за 20 лет и, как и предполагали читатели в многочисленных комментариях, проблем с фигурой у нее нет.

На данный момент страничка тулячки закрыта от общего доступа, а несколько фотографий из ее профиля удалены. Однако пока они еще есть в кэше поисковиков.

В пользу версии нашего читателя, что это именно та самая девушка, может служить сразу несколько фактов: