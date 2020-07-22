Туляков приглашают на фотовыставку «Россия. ХХ век в фотографиях. 1941–1945»

Фото: Евгений Халдей. Знамя над Рейхстагом. Берлин. 1 мая 1945

В галерее «Ясная Поляна» (ул. Октябрьская, 12) с 24 июля начнет свою работу выставка «Россия. ХХ век в фотографиях. 1941–1945». Она организована музеем-усадьбой «Ясная Поляна» совместно с московским Мультимедиа Арт Музеем. Выставка приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Евгений Халдей. Объявление о начале Великой Отечественной войны. Улица 25-го Октября. Москва. 22 июня 1941.

В экспозиции представят работы классиков российской фотографии – Евгения Халдея, Дмитрия Бальтерманца, Эммануила Евзерихина, Всеволода Тарасевича, Аркадия Шайхета, Сергея Шиманского, а также снимки замечательных советских фотокорреспондентов, чье творчество не столь хорошо известно широкой публике – Бориса Уткина, Сергея Коршунова, Сергея Струнникова, Марка Редькина, Георгия Липскерова.

Великая Отечественная война была самой страшной катастрофой XX века, которую пришлось пережить России. Однако она выявила те героические свойства русского характера, которые позволили народу выиграть эту войну, а русским фотографам – вписать самую яркую страницу в фотолетопись XX века.



Аркадий Шайхет. Бои на обрешетке стеклянной крыши заводского сборочного цеха. Сталинград. Осень 1942.

Посетить выставку можно со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00. Она продлится до 23 августа 2020 года.

Экскурсии будут проводиться с 25 июля каждый час с 12.00 до 17.00 для групп не более 5 человек. Во время проведения экскурсии обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции.