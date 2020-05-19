В соцсетях туляки обсуждают медсестру, надевшую защитный костюм поверх купальника
Руководство инфекционного госпиталя применило к девушке дисциплинарное взыскание в виде замечания.
В одном из интернет-пабликов появился снимок, сделанный в инфекционном госпитале Тульской областной больнице – одна из медсестёр пришла к пациентам, надев защитный костюм поверх купальника.
Защита, в которой работают медики, практический не пропускает воздух – находясь в ней несколько часов подряд, врачи и медсёстры страдают от жары. Судя по всему, девушка не рассчитывала, что костюм окажется слишком прозрачным.
Как сообщает областной минздрав, к возмутительнице мужского спокойствия было применено дисциплинарное взыскание – девушке объявили выговор, а с персоналом провели разъяснительную беседу, напомнив обязательные требования к внешнему виду.
Впрочем, пациенты и пользователи соцсетей совсем не обиделись на медработницу. Настроение у мужчин, находящихся в палате, определенно, улучшилось, а позитивный настрой, как известно – первый шаг к выздоровлению.