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В соцсетях туляки обсуждают медсестру, надевшую защитный костюм поверх купальника
Фото: vk.com/tulaproletarskii

В соцсетях туляки обсуждают медсестру, надевшую защитный костюм поверх купальника

Руководство инфекционного госпиталя применило к девушке дисциплинарное взыскание в виде замечания.

В одном из интернет-пабликов появился снимок, сделанный в инфекционном госпитале Тульской областной больнице – одна из медсестёр пришла к пациентам, надев защитный костюм поверх купальника.

Защита, в которой работают медики, практический не пропускает воздух – находясь в ней несколько часов подряд, врачи и медсёстры страдают от жары. Судя по всему, девушка не рассчитывала, что костюм окажется слишком прозрачным.

Как сообщает областной минздрав, к возмутительнице мужского спокойствия было применено дисциплинарное взыскание – девушке объявили выговор, а с персоналом провели разъяснительную беседу, напомнив обязательные требования к внешнему виду.

Впрочем, пациенты и пользователи соцсетей совсем не обиделись на медработницу. Настроение у мужчин, находящихся в палате, определенно, улучшилось, а позитивный настрой, как известно – первый шаг к выздоровлению.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:16 +31
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