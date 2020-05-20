Тульские мужчины вступились за медсестру, надевшую защитный костюм поверх купальника

Фото: vk.com/tulaproletarskii/.

«Премию ей надо, а не взыскание», – говорят читатели.

Туляки выступили в защиту медсестры, надевшую защитный костюм поверх купальника. Напомним, фотография накануне вечером появилась в одном из интернет-пабликов. Автор снимка утверждает, что инцидент произошел в Тульской областной больнице.

Фотография мгновенно облетела интернет, новость об этом оказалась не только в региональных СМИ, но и в федеральных.

Читатели Myslo, как никогда, оказались практически единогласны — наши пользователи поддержали девушку и отнеслись к ситуации с юмором и добротой. Многие осудили человека, сделавшего фото и выложившего в интернет.

— Ей медаль надо дать и премию… Как могла, подняла дух пациентам, — muflon.

— Красава! Теперь все на поправку! — Potop4.

— Завтра все газеты страны выйдут с заголовком: «В Туле найден новый радикальный метод борьбы с коронавирусом! Вакцина больше не нужна!»)) — Charli2012.

— И что здесь такого? Она выполняет свою работу, в отличие от вас))) — gribory)))

— Ну купальник купила новый) А надеть некуда… Нашли, за что наказывать, — Гадкий Я!

— Теперь надбавки лишат — печаль, — Dron69.

— Наверно, одаренные не в курсе, что под целлофаном бывает адски жарко, а менять одежду раз в час на сухую сложновато, — Coelurus.

— Молодец девка! Ей премию надо, а не взыскание! — Million.

— А что, медики не люди? Им все грехи подвластны! — verum est verum.

— А чё, фигура нормалёк, почему бы и нет). Зато теперь все руководящие доходчиво увидят, что в этих костюмах действительно жарко и, возможно, примут какие-то меры. Доходчивее любых просьб и отчётов) — Den.

— В этом костюме, как в парилке! — Владимир Коротков.

— Те, кто смотрел сериал «Чернобыль», посмотрите, как работали тульские шахтеры (без всего). Нам от медиков работа нужна или соблюдение дресс-кода? — Алексей.

— Самое страшное, что никто не задался вопросом «Почему она так сделала?» Просто история может быть более глубокая. Например, в костюмах защиты может быть очень жарко, или неудобно в другой одежде, или не хватает нужных размеров и приходится выкручиваться. Мне больше интересно, почему. Так как это ПОЧЕМУ может быть ключевым!!! — hero.

— Отношение двоякое. Увольнять не за что, устный лёгкий выговор и всё. Медсестричка — молодец, настроение подняла не только дедушкам в палате! Хоть что-то позитивное! И очень красивые глаза у неё, я тоже приблизила фото и рассмотрела, — Lutuk.

Конечно, были и те, кому оказалось стыдно за медика. Но таких единицы.