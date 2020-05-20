Тульские мужчины вступились за медсестру, надевшую защитный костюм поверх купальника
«Премию ей надо, а не взыскание», – говорят читатели.
Туляки выступили в защиту медсестры, надевшую защитный костюм поверх купальника. Напомним, фотография накануне вечером появилась в одном из интернет-пабликов. Автор снимка утверждает, что инцидент произошел в Тульской областной больнице.
Фотография мгновенно облетела интернет, новость об этом оказалась не только в региональных СМИ, но и в федеральных.
Читатели Myslo, как никогда, оказались практически единогласны — наши пользователи поддержали девушку и отнеслись к ситуации с юмором и добротой. Многие осудили человека, сделавшего фото и выложившего в интернет.
— Ей медаль надо дать и премию… Как могла, подняла дух пациентам, — muflon.
— Красава! Теперь все на поправку! — Potop4.
— Завтра все газеты страны выйдут с заголовком: «В Туле найден новый радикальный метод борьбы с коронавирусом! Вакцина больше не нужна!»)) — Charli2012.
— И что здесь такого? Она выполняет свою работу, в отличие от вас))) — gribory)))
— Ну купальник купила новый) А надеть некуда… Нашли, за что наказывать, — Гадкий Я!
— Теперь надбавки лишат — печаль, — Dron69.
— Наверно, одаренные не в курсе, что под целлофаном бывает адски жарко, а менять одежду раз в час на сухую сложновато, — Coelurus.
— Молодец девка! Ей премию надо, а не взыскание! — Million.
— А что, медики не люди? Им все грехи подвластны! — verum est verum.
— А чё, фигура нормалёк, почему бы и нет). Зато теперь все руководящие доходчиво увидят, что в этих костюмах действительно жарко и, возможно, примут какие-то меры. Доходчивее любых просьб и отчётов) — Den.
— В этом костюме, как в парилке! — Владимир Коротков.
— Те, кто смотрел сериал «Чернобыль», посмотрите, как работали тульские шахтеры (без всего). Нам от медиков работа нужна или соблюдение дресс-кода? — Алексей.
— Самое страшное, что никто не задался вопросом «Почему она так сделала?» Просто история может быть более глубокая. Например, в костюмах защиты может быть очень жарко, или неудобно в другой одежде, или не хватает нужных размеров и приходится выкручиваться. Мне больше интересно, почему. Так как это ПОЧЕМУ может быть ключевым!!! — hero.
— Отношение двоякое. Увольнять не за что, устный лёгкий выговор и всё. Медсестричка — молодец, настроение подняла не только дедушкам в палате! Хоть что-то позитивное! И очень красивые глаза у неё, я тоже приблизила фото и рассмотрела, — Lutuk.
Конечно, были и те, кому оказалось стыдно за медика. Но таких единицы.