Производитель нижнего белья предлагает тульской медсестре работу моделью

Фото: vk.com/tulaproletarskii/.

– Мы хотим, чтобы медсестра из Тулы стала моделью нашего бренда нижнего белья. Готовы доставить несколько комплектов эксклюзивных новинок для примерки, а также в дальнейшем планируем заключить с ней годовой контракт в качестве нашей модели. Но у нас есть обязательное условие: сменить работу врача и полностью стать нашей моделью, и официальным представителем бренда; ежедневно снимать сторизы для инстаграм-аккаунта, — сообщила Myslo руководитель сети шоурумов нижнего белья «Miss X» Анастасия Якушева. — Сейчас мы хотим связаться с ней и обсудить условия работы, и если кто передаст тульской медсестре наше предложение или даст нам ее контакты, то мы будем очень благодарны.

Анастасия Якушева отметила, что она поддерживают тульскую медсестру, принимая во внимание невыносимую тяжесть работы в медицинском халате и защитном костюме в условиях майской жары.

– Подкупили ее отвага, самоотверженность и, конечно, преданность делу, даже когда нужно преодолеть внутренние барьеры стеснения. Такие люди нам нужны! — заявила Якушева.