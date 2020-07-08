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В центре Тулы штормовой ветер с корнем вырвал вековые ели

В центре Тулы штормовой ветер с корнем вырвал вековые ели

Во дворе дома №8 по ул. Советской повалено несколько деревьев. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщает корреспондент Myslo, из-за сильного ветра в центре Тулы, на ул. Советской, с корнем вырвало высокие старые ели. Они упали на тротуар, к счастью, никто не пострадал.

Во дворе дома №8 по той же улице ветер повалил сразу пять деревьев. Повреждены две стоявшие неподалёку легковушки.

А вот так непогода прошлась по Малым Гончарам. Видео с последствиями очевидцы выложили в паблике "Тула. Жесть".

Галерея
Деревья на ул. Советской, Фото: 1
Деревья на ул. Советской, Фото: 2
Деревья на ул. Советской, Фото: 3
Деревья на ул. Советской, Фото: 4
Деревья на ул. Советской, Фото: 5
Деревья на ул. Советской, Фото: 6
Деревья на ул. Советской, Фото: 7
Деревья на ул. Советской, Фото: 8
Деревья на ул. Советской, Фото: 9
Деревья на ул. Советской, Фото: 10
Деревья на ул. Советской, Фото: 11
Деревья на ул. Советской, Фото: 12
Деревья на ул. Советской, Фото: 13
Деревья на ул. Советской, Фото: 14
Деревья на ул. Советской, Фото: 15
Деревья на ул. Советской, Фото: 16
Деревья на ул. Советской, Фото: 17
Деревья на ул. Советской, Фото: 18
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:30 +3
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