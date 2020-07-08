В центре Тулы штормовой ветер с корнем вырвал вековые ели

Во дворе дома №8 по ул. Советской повалено несколько деревьев. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщает корреспондент Myslo, из-за сильного ветра в центре Тулы, на ул. Советской, с корнем вырвало высокие старые ели. Они упали на тротуар, к счастью, никто не пострадал.

Во дворе дома №8 по той же улице ветер повалил сразу пять деревьев. Повреждены две стоявшие неподалёку легковушки.

А вот так непогода прошлась по Малым Гончарам. Видео с последствиями очевидцы выложили в паблике "Тула. Жесть".