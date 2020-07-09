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В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля

В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля

Эти данные предварительные.

9 июля губернатор Алексей Дюмин провел оперативное совещание по ликвидации последствий непогоды в Тульской области. 

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин доложил, что в течение часа после прохождения неблагоприятных метеоявлений на базе Главного управления МЧС России по Тульской области сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий.

Ключевые задачи, которые стояли перед ним: устранение последствий на дорожной сети, восстановление автомобильного движения, контактной сети линии электротранспорта в городе и др.



Валерий Шерин сообщил, что основной удар непогоды пришелся на Тулу, а также затронул территории Щекинского, Ясногорского и Заокского районов.

Зафиксировано 318 упавших деревьев, из которых 298 в Туле.
Пострадали кровли 8 частных и одного многоквартирного дома, а также 102 автомобиля.

Дорожная сеть была расчищена к 4 часам утра. Контактная сеть восстановлена на 85%. В настоящее время ее отдельный участок остается неподключенным. В ближайшее время эти вопросы будут решены. Электроснабжение восстановлено на всех водозаборах и объектах водоснабжения. Подача воды в домах возобновлена сегодня утром. 

Председатель регионального правительства отметил, что на текущий момент в Тульской области, в том числе и в Туле, около 5 тысяч человек еще остаются без электричества. Работы на электросетях продолжаются. 

Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов доложил, что подразделения Главного управления были приведены в режим повышенной готовности. Вчера на ликвидации последствий непогоды работали более 150 бригад – это 500 человек, 150 единиц техники. Работы продолжаются. Людям оказывается вся необходимая помощь. Каждая заявка отрабатывается. Планируется, что к 21.00 все последствия прохождения циклона на территории Тульской области будут устранены.

По словам главы администрации Тулы Дмитрия Миляева, к работам оперативно приступили подразделения главного управления МЧС по Тульской области, филиала «Тулэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья, "ТГЭС", городские службы МКП «Тулгоэлектротранс», МКП «Тулагорсвет», управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, Центра гражданской защиты города Тулы. В ликвидации последствий непогоды были задействованы 56 бригад в общем количестве 260 человек и 87 единиц техники.

Слаженная работа всех структур позволила оперативно ликвидировать подтопления на городских улицах, восстановить нормальное движение по городским улицам, и водоснабжение.

Было повреждено более 50 светофоров. Сейчас все они работают. 

Общественный транспорт работает в штатном режиме. 

В настоящее время на улице Октябрьской восстанавливают контактную сеть. В ближайшее время планируется завершить в Туле работы по восстановлению электроснабжения частных домов и МКД.

Отметим, что после стихии более 11 тысяч человек оставались без света. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются силами энергоснабжающих организаций.

Дмитрий Миляев также сообщил, что вчера в областном центре из-за непогоды пострадали 14 дошкольных и образовательных учреждений, Территориальный центр медицины катастроф скорой и неотложной медицинской помощи, городская клиническая больница № 2 г. Тулы им. Е. Г. Лазарева  и городская больница №11г. Тулы. В основном это падение деревьев на территории учреждений. 

По словам главы администрации Тулы, работы по ликвидации упавших деревьев, в том числе на территории многоквартирных домов, продолжаются.

Глава региона поблагодарил личный состав Главного управления МЧС России по Тульской области за грамотные и слаженные действия.

Алексей Дюмин поручил Валерию Шерину и Алексею Павлову держать все вопросы по ликвидации последствий на личном контроле.

Сюжет: Штормовой ливень в Туле 8 июля 2020г.
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