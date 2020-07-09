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С улиц Тулы убрали почти 200 поваленных деревьев
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

С улиц Тулы убрали почти 200 поваленных деревьев

В ликвидации последствий непогоды были задействованы 56 бригад – 260 человек и 87 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, к настоящему времени в Туле ликвидированы подтопления на улицах, удалены 198 деревьев и поврежденные опоры, восстановлено электроснабжение нескольких населенных пунктов Большой Тулы, возобновлено водоснабжение.

Кроме того, налажена работа светофоров, организована работа общественного транспорта на троллейбусных маршрутах, контактные сети на которых были повреждены. На улице Луначарского восстановлена контактная сеть.

10 бригад АО «Тулгорэлектросети» и 20 бригад «Тулэнерго» продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей.

Продолжаются работы по восстановлению линий уличного освещения и контактной сети, работы ведутся на Алексинском шоссе, ул. М. Горького, ул. Курковой, ул. Октябрьской.

Сюжет: Штормовой ливень в Туле 8 июля 2020г.
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Автор: Кристина Вернигорина
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