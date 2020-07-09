Скорость ветра, количество осадков: синоптики подвели итоги вчерашней бури в Туле
А еще рассказали, повторится ли такой «апокалипсис» в ближайшие дни.
Синоптики тульского Гидрометцентра рассказали Myslo, что 8 июля в Туле выпало 16 мм осадков (59% от декадной нормы). Максимальная скорость ветра составила 22 м/с.
Как сообщают специалисты, в ближайшие три дня погода ожидается без существенных осадков, и только 12 июля может местами пройти небольшой кратковременный дождь с грозой.
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