Последствия ливня в Туле: оперативный фоторепортаж

Кратковременный, но обильный дождь в очередной раз бросил вызов городским коммунальщикам.

Вечером 8 июля в Туле прошёл штормовой ливень с грозой и градом. Непогода бушевала всего несколько минут, но их хватило с лихвой – например, многострадальный Красноармейский проспект в очередной раз утонул.

Возле одного из магазинов ветер с корнем вырвал входные ворота с вывеской.

И, разумеется, не обошлось без поваленных деревьев и повреждённых автомобилей.

В отдельных районах Тулы прошёл сильный град – вот такое «околозимнее» настроение в самый разгар лета!

С дома № 4 по ул. Коминтерна ветром сорвало кровлю на площади около 200 кв. м. При этом произошёл обрыв кабеля, который упал на контактный рельс трамвайных путей. На месте работают сотрудники МЧС.

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