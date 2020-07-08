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Последствия ливня в Туле: оперативный фоторепортаж

Последствия ливня в Туле: оперативный фоторепортаж

Кратковременный, но обильный дождь в очередной раз бросил вызов городским коммунальщикам.

Вечером 8 июля в Туле прошёл штормовой ливень с грозой и градом. Непогода бушевала всего несколько минут, но их хватило с лихвой – например, многострадальный Красноармейский проспект в очередной раз утонул.

Возле одного из магазинов ветер с корнем вырвал входные ворота с вывеской.

И, разумеется, не обошлось без поваленных деревьев и повреждённых автомобилей.

В отдельных районах Тулы прошёл сильный град – вот такое «околозимнее» настроение в самый разгар лета!

С дома № 4 по ул. Коминтерна ветром сорвало кровлю на площади около 200 кв. м. При этом произошёл обрыв кабеля, который упал на контактный рельс трамвайных путей. На месте работают сотрудники МЧС.

Как вы, друзья? Не сильно промокли? Делитесь своими фотографиями в комментариях и присылайте их на нашу почту: news@myslo.ru!

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