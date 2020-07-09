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Как устраняли последствия непогоды в Туле: видео

Как устраняли последствия непогоды в Туле: видео

В работах было задействовано более 250 сотрудников МЧС.

Непогода, которая обрушилась на наш регион вечером 8 июля, повредила крыши трех домов в Туле и еще шести в Ясногорском районе. Циклон повалил более 300 деревьев, три опоры линий электропередачи и повредил 50 светофоров. В некоторых районах были зафиксированы нарушения электроснабжения.
 
В ликвидации последствий от МЧС участвовали 252 сотрудника и 72 единицы техники. Также к работам привлекались военнослужащие Тульского спасательного центра, сотрудники областной поисково-спасательной службы и городской службы спасения.
 

«На все заявки незамедлительно осуществлено реагирование спасательных и аварийных служб. В настоящее время проводится уборка деревьев с улиц», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Сюжет: Штормовой ливень в Туле 8 июля 2020г.
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Автор: Сергей Стариков
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