Как устраняли последствия непогоды в Туле: видео

В работах было задействовано более 250 сотрудников МЧС.

Непогода, которая обрушилась на наш регион вечером 8 июля, повредила крыши трех домов в Туле и еще шести в Ясногорском районе. Циклон повалил более 300 деревьев, три опоры линий электропередачи и повредил 50 светофоров. В некоторых районах были зафиксированы нарушения электроснабжения.

В ликвидации последствий от МЧС участвовали 252 сотрудника и 72 единицы техники. Также к работам привлекались военнослужащие Тульского спасательного центра, сотрудники областной поисково-спасательной службы и городской службы спасения.

«На все заявки незамедлительно осуществлено реагирование спасательных и аварийных служб. В настоящее время проводится уборка деревьев с улиц», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.