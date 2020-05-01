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На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров

На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров

Особый порядок передвижения начал действовать с 30 апреля.

Напомним, с 30 апреля на территории Тульской области начал действовать особый порядок передвижения. Он касается тех, кто выезжает в регион и покидает его пределы.
 
Электронный пропуск нужен тем, кто следует на железнодорожном транспорте, автобусе, или автомобиле. В последнем случае это касается как водителя, так и пассажира.
 
Наличие электронных пропусков проверяют сотрудники правоохранительных органов. На дорогах это происходит на специальных постах, а на железнодорожных и автобусных вокзалах междугороднего сообщения контроль ведут сотрудники транспортной полиции.
 
Стоит отметить, граждан могут выборочно осматривать и обследовать на коронавирус.
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На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров, Фото: 1
На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров, Фото: 2
На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров, Фото: 3
На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров, Фото: 4
На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров, Фото: 5
На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров, Фото: 6
На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров, Фото: 7
На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров, Фото: 8
На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров, Фото: 9
На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров, Фото: 10
На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров, Фото: 11
На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров, Фото: 12
На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров, Фото: 13
На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров, Фото: 14
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Сюжет: Коронавирус
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