На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров

Напомним, с 30 апреля на территории Тульской области начал действовать особый порядок передвижения. Он касается тех, кто выезжает в регион и покидает его пределы.

Электронный пропуск нужен тем, кто следует на железнодорожном транспорте, автобусе, или автомобиле. В последнем случае это касается как водителя, так и пассажира.

Наличие электронных пропусков проверяют сотрудники правоохранительных органов . На дорогах это происходит на специальных постах, а на железнодорожных и автобусных вокзалах междугороднего сообщения контроль ведут сотрудники транспортной полиции.

Стоит отметить, граждан могут выборочно осматривать и обследовать на коронавирус.