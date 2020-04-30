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Как проверяют цифровые пропуска в Тульской области: репортаж

Как проверяют цифровые пропуска в Тульской области: репортаж

Новые правила въезда в регион соблюдают уже больше 80% водителей.

В четверг, 30 апреля, в 9.00 начали работать контрольно-пропускные посты на въезде в Тульскую область. На каждой точке – несколько экипажей ГИБДД, сотрудники полиции и Росгвардии. Все они проверяют автомобили, которые въезжают и выезжают с территории Тульской области.

Каждый автомобиль тормозят: водители и пассажиры легковушек предъявляют пропуска, водители грузовиков – документы от работодателя, подтверждающие разрешение на работу.

QR-коды сотрудники ГИБДД считывают с помощью смартфона. Программа сразу показывает тех, у кого пропуск недействителен. Недействительный пропуск, так же как и его отсутствие – повод для возвращения обратно. Таким машинам проезд запрещен.

Введение цифровых пропусков наделало много шума, так что почти все водители соблюдают новый режим. У тех, кто не слышал о нововведении или просто забыл оформить пропуск, пока есть шанс реабилитироваться без штрафа. В первый день введения правила стражи порядка обходятся предупреждением.

Начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области, полковник полиции Вячеслав Лопатников:

Вячеслав Лопатников

– У больше 80% водителей пропуска есть. Те, кто их не оформил по каким-то причинам, могут сделать это тут же на месте, иначе пересечь контрольно-пропускной пункт не получится.

Получить QR-код несложно с помощью смартфона. Пока мы ограничиваемся предупреждением водителей об административной ответственности и возможном штрафе за нарушение до тридцати тысяч рублей. Электронный пропуск должен быть у всех. Данное ограничение не применяется к автомобилям экстренной (неотложной) медицинской помощи. Также пропуска не требуются детям до 14 лет, но они должны быть в сопровождении родителей (законных представителей).

Кстати, аналогичная проверка всех приезжающих проводится на автобусных и железнодорожных вокзалах.

Строгий контроль застал врасплох всех участников движения. На подъездах в постам образовались километровые пробки. ГИБДД уже подключилась к решению это проблемы.

– Мы предполагали, что будет пробка. Вместе с тем мы предпринимаем меры по оптимизации движения, в том числе совместные с владельцем автомобильных дорог. В настоящий момент мы рассматриваем возможность разделить потоки легкового и грузового транспорта: у последнего проверяют не пропуск, а только листы от работодателя, что значительно быстрее, – пояснил Вячеслав Лопатников.

Введение цифровых пропусков – очередной этап борьбы с коронавирусной инфекцией. Но она не отменяет действующую ранее норму об обязательной самоизоляции всех прибывающих в Тульскую область. 

Если вы приехали  в Тульскую область из другого региона, вы обязаны:

  • сообщить о своем прибытии и месте пребывания на горячую линию по телефону: 8(800)200-71-02,
  • обеспечить самоизоляцию с обязательным соблюдением рекомендаций Главного санитарного врача по Тульской области по месту постоянного пребывания (проживания) на 14 календарных дней,
  • в случае ухудшения состояния здоровья незамедлительно вызвать врача на дом.
  • Эти требования не распространяются на граждан, следующих транзитом через Тульскую область и прибывающих в служебные командировки.

Всего на въездах в Тульскую область работают девять контрольно-пропускных пунктов.

Что нужно, чтобы пройти контроль на границе региона? 

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона Ярослав Раков:

Ярослав Раков

– Оформить цифровой пропуск можно на портале propusk.gosuslugi.ru либо в приложении «Госуслуги СТОП коронавирус». Но для проверки этого недостаточно, при себе необходимо иметь еще и документ, удостоверяющий личность.

Оформить пропуск могут жители всех субъектов Российской Федерации. Для этого в приложении «Госуслуги СТОП коронавирус» или на портале propusk.gosuslugi.ru нужно выбрать Тульскую область, указать адрес регистрации по месту жительства и далее выбирать причину, по которой вы собираетесь приехать в регион. Те, кто едут через Тульскую область транзитом, должны указать конечную точку маршрута.

Для тех, кто работает вахтовым методом и регулярно пересекает границу области по долгу службы, на текущий момент есть два варианта оформления пропусков. Работодатель может оформить их централизованно. Тогда работникам нужно будет выбрать в приложении категорию «Постоянный пропуск». Он действует 45 дней. 

Или же сотрудник сам может оформить разовый пропуск с указанием названия, ИНН и адресом нахождения организации.

 

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