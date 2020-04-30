Как проверяют цифровые пропуска в Тульской области: репортаж

В четверг, 30 апреля, в 9.00 начали работать контрольно-пропускные посты на въезде в Тульскую область. На каждой точке – несколько экипажей ГИБДД, сотрудники полиции и Росгвардии. Все они проверяют автомобили, которые въезжают и выезжают с территории Тульской области.

Каждый автомобиль тормозят: водители и пассажиры легковушек предъявляют пропуска, водители грузовиков – документы от работодателя, подтверждающие разрешение на работу.

QR-коды сотрудники ГИБДД считывают с помощью смартфона. Программа сразу показывает тех, у кого пропуск недействителен. Недействительный пропуск, так же как и его отсутствие – повод для возвращения обратно. Таким машинам проезд запрещен.

Введение цифровых пропусков наделало много шума, так что почти все водители соблюдают новый режим. У тех, кто не слышал о нововведении или просто забыл оформить пропуск, пока есть шанс реабилитироваться без штрафа. В первый день введения правила стражи порядка обходятся предупреждением.

Начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области, полковник полиции Вячеслав Лопатников:

Вячеслав Лопатников – У больше 80% водителей пропуска есть. Те, кто их не оформил по каким-то причинам, могут сделать это тут же на месте, иначе пересечь контрольно-пропускной пункт не получится. Получить QR-код несложно с помощью смартфона. Пока мы ограничиваемся предупреждением водителей об административной ответственности и возможном штрафе за нарушение до тридцати тысяч рублей. Электронный пропуск должен быть у всех. Данное ограничение не применяется к автомобилям экстренной (неотложной) медицинской помощи. Также пропуска не требуются детям до 14 лет, но они должны быть в сопровождении родителей (законных представителей). Кстати, аналогичная проверка всех приезжающих проводится на автобусных и железнодорожных вокзалах.

Строгий контроль застал врасплох всех участников движения. На подъездах в постам образовались километровые пробки. ГИБДД уже подключилась к решению это проблемы.

– Мы предполагали, что будет пробка. Вместе с тем мы предпринимаем меры по оптимизации движения, в том числе совместные с владельцем автомобильных дорог. В настоящий момент мы рассматриваем возможность разделить потоки легкового и грузового транспорта: у последнего проверяют не пропуск, а только листы от работодателя, что значительно быстрее, – пояснил Вячеслав Лопатников.

Введение цифровых пропусков – очередной этап борьбы с коронавирусной инфекцией. Но она не отменяет действующую ранее норму об обязательной самоизоляции всех прибывающих в Тульскую область.

Если вы приехали в Тульскую область из другого региона, вы обязаны:

сообщить о своем прибытии и месте пребывания на горячую линию по телефону: 8(800)200-71-02,

обеспечить самоизоляцию с обязательным соблюдением рекомендаций Главного санитарного врача по Тульской области по месту постоянного пребывания (проживания) на 14 календарных дней,

в случае ухудшения состояния здоровья незамедлительно вызвать врача на дом.

Эти требования не распространяются на граждан, следующих транзитом через Тульскую область и прибывающих в служебные командировки.

Всего на въездах в Тульскую область работают девять контрольно-пропускных пунктов.

Что нужно, чтобы пройти контроль на границе региона?

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона Ярослав Раков: