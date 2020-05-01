новости
новости
Регистрация
Объявленный в федеральный розыск туляк попался на краже из гаража
Изображение Piotr Zajda с сайта Pixabay

Объявленный в федеральный розыск туляк попался на краже из гаража

Мужчина задержан, сейчас с ним работает полиция.

Недавно в дежурную часть ОП «Криволученский» обратился 49-летний житель Пролетарского округа Тулы. По словам мужчины, из его гаража на Епифанском шоссе пропали четыре автомобильных колеса. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось установить предполагаемого преступника.
 
«При проверке данных установлено, что мужчина находится в федеральном розыске по ст. 314.1 «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений»», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В настоящее время в полиции проводится работа по установлению обстоятельств преступной деятельности задержанного. Он сознался в хищении колес из гаража, похищенное изъято.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:05 +2
Другие статьи по темам
Событие
кражакриминалфедеральный розыск
Место
ТулаТульская областьВенев

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров
На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.