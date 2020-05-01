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Объявленный в федеральный розыск туляк попался на краже из гаража
Мужчина задержан, сейчас с ним работает полиция.
Недавно в дежурную часть ОП «Криволученский» обратился 49-летний житель Пролетарского округа Тулы. По словам мужчины, из его гаража на Епифанском шоссе пропали четыре автомобильных колеса. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось установить предполагаемого преступника.
«При проверке данных установлено, что мужчина находится в федеральном розыске по ст. 314.1 «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений»», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
В настоящее время в полиции проводится работа по установлению обстоятельств преступной деятельности задержанного. Он сознался в хищении колес из гаража, похищенное изъято.
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