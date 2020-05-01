Для пересечения границы Тульской области по работе помимо электронного пропуска нужна справка от работодателя

Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Тульской области принимаются дополнительные меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили в администрации Тульской области, работники, которые самостоятельно оформили электронный пропуск и собираются пересечь границу региона, помимо пропуска должны иметь справку о месте работы.

Сотрудники, у которых разъездной характер работы, прибывающие в Тульскую область, а также следующие через территорию региона, должны иметь соответствующую справку.

Во избежание трудностей при пересечении границы Тульской области работодателям необходимо заблаговременно позаботиться о предоставлении таких справок своим сотрудникам.

Такие ограничения будут действовать до особого распоряжения.