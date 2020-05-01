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Для пересечения границы Тульской области по работе помимо электронного пропуска нужна справка от работодателя

Для пересечения границы Тульской области по работе помимо электронного пропуска нужна справка от работодателя

Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Тульской области принимаются дополнительные меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
 
Как сообщили в администрации Тульской области, работники, которые самостоятельно оформили электронный пропуск и собираются пересечь границу региона, помимо пропуска должны иметь справку о месте работы.
 
Сотрудники, у которых разъездной характер работы, прибывающие в Тульскую область, а также следующие через территорию региона, должны иметь соответствующую справку.
 
Во избежание трудностей при пересечении границы Тульской области работодателям необходимо заблаговременно позаботиться о предоставлении таких справок своим сотрудникам.
 
Такие ограничения будут действовать до особого распоряжения.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:36 0
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