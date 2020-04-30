Разъяснение: Можно ли въехать в Тульскую область с московским пропуском

С 30 апреля в Тульской области начал действовать режим цифровых пропусков. Это касается только въезда или выезда в наш регион. Такой порядок действует и для тех, кто проезжает транзитом.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, пропуск, полученный на сайте mos.ru, в нашем регионе недействителен. Посмотреть пошаговую инструкцию оформления электронного пропуска для физических и юридических лиц, а также для предпринимателей можно здесь.

Кроме того, уточняется, что с 4 мая оформить пропуск для своих сотрудников с целью работы смогут только работодатели. Работающие граждане, помимо документа, удостоверяющего личность, должны при себе иметь справку о месте работы (пока у работника будет техническая возможность оформить пропуск самостоятельно).

Сотрудники, у которых разъездной характер работы, прибывающие в Тульскую область, а также следующие через территорию нашего региона, тоже должны иметь соответствующую справку.

Ознакомиться с наиболее часто задаваемыми вопросами и ответами на них можно здесь.

Как проверяют цифровые пропуска на въезде/выезде в Тульскую область, читайте в нашей статье здесь.