В Тульской области ввели пропускной режим: как оформить пропуск

За попытку въехать или выехать из региона без пропуска предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

С 9.00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения по территории Тульской области. Граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии у них цифровых пропусков.

Цифровой пропуск предъявляется в бумажном или электронном виде (на мобильном телефоне, планшете). Его можно оформить на Едином портале государственных услуг (propusk.gosuslugi.ru) или с помощью мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус».



Для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральным и региональным законодательством, пропуска оформляет работодатель. Срок действия цифрового пропуска определяется порталом Госуслуг или мобильным приложением, без ограничений по количеству поездок.

За попытку въехать или выехать из регионе без пропуска предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей*.

*(КоАП РФ Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Гражданин может оформить пропуск самостоятельно (при наличии технической возможности). Срок действия такого цифрового пропуска составляет 24 часа, без ограничений по количеству поездок. При этом у работника должна также быть при себе справка от работодателя по форме, установленной постановлением.



Работникам с разъездным характером работы работодатель выдает справку, подтверждающую такой режим работы по форме, установленной постановлением, которую также необходимо иметь при себе.



Для получения помощи врача в медицинских организациях (при наличии соответствующего направления), для поездок по личным и семейным делам пропуск оформляется на 24 часа, без ограничения количества пропусков в течение календарной недели.



Получить цифровой пропуск можно на основании электронной заявки, оформляемой на портале Госуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Для оформления цифровых пропусков для работников работодатель - физическое или юридическое лицо (организация) – подают на портал Госуслуг электронную заявку со следующей информацией о работнике:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

должность;

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контактный телефон;

адрес электронной почты.

Чтобы оформить пропуск самостоятельно, гражданин подает на Единый портал или мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» электронную заявку со следующей информацией:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контактный телефон;

адрес электронной почты (по желанию).

Как подтвердить учетную запись в системе ЕСИА читайте здесь.

В зависимости от цели оформления в электронной заявке дополнительно указывается:

наименование организации независимо от формы собственности или индивидуального предпринимателя, для участия в деятельности которого оформляется цифровой пропуск и адрес места назначения;

идентификационный номер налогоплательщика – работодателя;

СНИЛС гражданина;

адрес места назначения.

В случае возникновения вопросов о работе Единого портала (gosuslugi.ru) или мобильного приложения необходимо обращаться в службу технической поддержки:

бесплатный номер по России: 8-800-100-70-10;

для звонков из-за границы: +7-495-727-47-47;

для мобильных телефонов: 115.

Для посещения других субъектов РФ или въезда в Тульскую область из других регионов граждане оформляют цифровой пропуск в соответствии с настоящим порядком. Порядок передвижения по территории других субъектов РФ устанавливается их органами власти.

Цифровые пропуска, оформленные посредством портала Госуслуг или мобильного приложения в порядке, установленном органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации, могут использоваться для въезда на территорию Тульской области и выезда за ее территорию при условии соответствия целям их оформления.



Цифровой пропуск представляет собой буквенно-числовой код формата XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, первая секция которого соответствует дате истечения срока действия пропуска.



Основания для прекращения (аннулирования) цифрового пропуска:

1) выявление факта представления недостоверных сведений при оформлении цифрового пропуска;

2) использование цифрового пропуска с нарушением требований, установленных настоящим Порядком;

3) нарушение режима повышенной готовности.



С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь http://npatula.ru/storage/files/142199471-142202652.pdf