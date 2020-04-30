Проверка цифровых пропусков на границе Тульской области вызвала многокилометровую пробку
Общая длина — более 10 километров.
Как сообщает корреспондент Myslo, проверка цифровых пропусков на въезде в Тульскую область привела к внушительной пробке на трассе М-2 «Крым».
Общая длина порядка 10 километров: 7 км на въезд в наш регион и примерно 3 на выезд. В настоящий момент ГИБДД рассматривает возможность разделить потоки легкового и грузового транспорта: у последнего проверяют не пропуск, а только листы от работодателя, что значительно быстрее.
Напомним, сегодня, 30 апреля, с 9.00 в Тульской области начал действовать режим цифровых пропусков. В соответствии с Указом губернатора границу региона на любом виде транспорта можно будет пересечь только при их наличии.
Для оформления пропуска необходимо:
- Зарегистрироваться на портале государственных услуг, установить мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» на телефон.
- Внести данные о себе (часть из них будет внесена автоматически из записи в личном кабинете).
- Выбрать цель выезда или въезда в регион.
- Получить QR-код в мобильном приложении или на сайте propusk.gosuslugi.ru, который в случае проверки необходимо предъявить контролирующему сотруднику. Код необходимо сохранить в телефоне либо распечатать.
Оформить пропуска своим сотрудникам работодатели смогут на портале госуслуг с помощью опции «получить цифровые пропуска» загружаемым списком по установленному формату.
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