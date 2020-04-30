Проверка цифровых пропусков на границе Тульской области вызвала многокилометровую пробку

Как сообщает корреспондент Myslo, проверка цифровых пропусков на въезде в Тульскую область привела к внушительной пробке на трассе М-2 «Крым».

Общая длина порядка 10 километров: 7 км на въезд в наш регион и примерно 3 на выезд. В настоящий момент ГИБДД рассматривает возможность разделить потоки легкового и грузового транспорта: у последнего проверяют не пропуск, а только листы от работодателя, что значительно быстрее.

Напомним, сегодня, 30 апреля, с 9.00 в Тульской области начал действовать режим цифровых пропусков. В соответствии с Указом губернатора границу региона на любом виде транспорта можно будет пересечь только при их наличии.