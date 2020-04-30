В Тульской области начал действовать режим цифровых пропусков
Обратите внимание, что это касается только тех, кто въезжает в наш регион или выезжает из него.
Сегодня, 30 апреля, с 9.00 в Тульской области начал действовать режим цифровых пропусков. В соответствии с Указом губернатора границу региона на любом виде транспорта можно будет пересечь только при их наличии.
Для оформления пропуска необходимо:
- Зарегистрироваться на портале государственных услуг, установить мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» на телефон.
- Внести данные о себе (часть из них будет внесена автоматически из записи в личном кабинете).
- Выбрать цель выезда или въезда в регион;
- Получить QR–код в мобильном приложении или на сайте propusk.gosuslugi.ru, который в случае проверки необходимо предъявить контролирующему сотруднику. Код необходимо сохранить в телефоне, либо распечатать.
Оформить пропуска своим сотрудникам работодатели смогут на портале госуслуг с помощью опции «получить цифровые пропуска» загружаемым списком по установленному формату.
Гражданин, выезжающий или въезжающий в регион, самостоятельно может оформить пропуск на 24 часа для:
- осуществления трудовой деятельности (если работодатель не имел технической возможности оформить пропуск). При этом предприятие должно относиться к отраслям, чья деятельность не приостановлена, и у сотрудника должна быть справка от работодателя по специальной форме;
- получения помощи врачей в медицинских организациях;
- поездки по личным и семейным делам.
Эти требования не распространяются:
- на обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- на лиц, не достигших возраста 14 лет, передвижение которых осуществляется при условии их сопровождения родителями.
С цифровым пропуском необходимо также иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
При отсутствии действующего цифрового пропуска гражданину будет запрещено пересечь границу Тульской области. Кроме того, в этом случае предполагается административный штраф до 30 тысяч рублей.
Напомним также, что въезжающие в регион обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
Контроль за исполнением требований будут осуществлять полиция, Росгвардия, Роспотребнадзор.
На въездах в Тульскую область установлены девять постов ДПС в следующих местах:
- 113-й км автодороги М-2 «Крым» (старое направление) — транспортная развязка;
- 120-й км автомагистрали М-2 «Крым» — транспортная развязка;
- 125-й км автодороги Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево — площадка в Богословском;
- 135-й км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка;
- 14-й км автодороги Венев — Серебрянные Пруды — площадка на перекрестке;
- 199-й км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — площадка в Гремячем (граница с Рязанской областью);
- 71-й км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — площадка на перекрестке в Першино (граница с Калужской областью);
- 323-й км автодороги М-4 «Дон»;
- 294-й км автодороги М-2 «Крым».