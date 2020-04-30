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В Тульской области начал действовать режим цифровых пропусков
Фото из архива Myslo.

В Тульской области начал действовать режим цифровых пропусков

Обратите внимание, что это касается только тех, кто въезжает в наш регион или выезжает из него.

Сегодня, 30 апреля, с 9.00 в Тульской области начал действовать режим цифровых пропусков. В соответствии с Указом губернатора границу региона на любом виде транспорта можно будет пересечь только при их наличии.

Для оформления пропуска необходимо:

  1. Зарегистрироваться на портале государственных услуг, установить мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» на телефон.
  2.  Внести данные о себе (часть из них будет внесена автоматически из записи в личном кабинете).
  3. Выбрать цель выезда или въезда в регион;
  4. Получить QR–код в мобильном приложении или на сайте propusk.gosuslugi.ru, который в случае проверки необходимо предъявить контролирующему сотруднику. Код необходимо сохранить в телефоне, либо распечатать.

Оформить пропуска своим сотрудникам работодатели смогут на портале госуслуг с помощью опции «получить цифровые пропуска» загружаемым списком по установленному формату.

Гражданин, выезжающий или въезжающий в регион, самостоятельно может оформить пропуск на 24 часа для:

  • осуществления трудовой деятельности (если работодатель не имел технической возможности оформить пропуск). При этом предприятие должно относиться к отраслям, чья деятельность не приостановлена, и у сотрудника должна быть справка от работодателя по специальной форме;
  • получения помощи врачей в медицинских организациях;
  • поездки по личным и семейным делам.

Эти требования не распространяются:

  • на обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;
  • на лиц, не достигших возраста 14 лет, передвижение которых осуществляется при условии их сопровождения родителями.

С цифровым пропуском необходимо также иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

При отсутствии действующего цифрового пропуска гражданину будет запрещено пересечь границу Тульской области. Кроме того, в этом случае предполагается административный штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним также, что въезжающие в регион обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Контроль за исполнением требований будут осуществлять полиция, Росгвардия, Роспотребнадзор.

На въездах в Тульскую область установлены девять постов ДПС в следующих местах:

  • 113-й км автодороги М-2 «Крым» (старое направление) — транспортная развязка;
  • 120-й км автомагистрали М-2 «Крым» — транспортная развязка;
  • 125-й км автодороги Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево — площадка в Богословском;
  • 135-й км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка;
  • 14-й км автодороги Венев — Серебрянные Пруды — площадка на перекрестке;
  • 199-й км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — площадка в Гремячем (граница с Рязанской областью);
  • 71-й км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — площадка на перекрестке в Першино (граница с Калужской областью);
  • 323-й км автодороги М-4 «Дон»;
  • 294-й км автодороги М-2 «Крым».

 

Сюжет: Цифровые пропуска в Тульской области: главное
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