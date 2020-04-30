Фото из архива Myslo.

Обратите внимание, что это касается только тех, кто въезжает в наш регион или выезжает из него.

Сегодня, 30 апреля, с 9.00 в Тульской области начал действовать режим цифровых пропусков. В соответствии с Указом губернатора границу региона на любом виде транспорта можно будет пересечь только при их наличии.

Для оформления пропуска необходимо:

Зарегистрироваться на портале государственных услуг, установить мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» на телефон. Внести данные о себе (часть из них будет внесена автоматически из записи в личном кабинете). Выбрать цель выезда или въезда в регион; Получить QR–код в мобильном приложении или на сайте propusk.gosuslugi.ru, который в случае проверки необходимо предъявить контролирующему сотруднику. Код необходимо сохранить в телефоне, либо распечатать.

Оформить пропуска своим сотрудникам работодатели смогут на портале госуслуг с помощью опции «получить цифровые пропуска» загружаемым списком по установленному формату.

Гражданин, выезжающий или въезжающий в регион, самостоятельно может оформить пропуск на 24 часа для:

осуществления трудовой деятельности (если работодатель не имел технической возможности оформить пропуск). При этом предприятие должно относиться к отраслям, чья деятельность не приостановлена, и у сотрудника должна быть справка от работодателя по специальной форме;

получения помощи врачей в медицинских организациях;

поездки по личным и семейным делам.

Эти требования не распространяются:

на обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;

на лиц, не достигших возраста 14 лет, передвижение которых осуществляется при условии их сопровождения родителями.

С цифровым пропуском необходимо также иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

При отсутствии действующего цифрового пропуска гражданину будет запрещено пересечь границу Тульской области. Кроме того, в этом случае предполагается административный штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним также, что въезжающие в регион обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Контроль за исполнением требований будут осуществлять полиция, Росгвардия, Роспотребнадзор.

На въездах в Тульскую область установлены девять постов ДПС в следующих местах: