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Можно ли на майские ехать на дачу и шашлыки: Роспотребнадзор
Фото из архива Myslo.

Можно ли на майские ехать на дачу и шашлыки: Роспотребнадзор

Ведомство подготовило советы для туляков на период майских праздников.

Главное правило: продолжайте строго соблюдать режим самоизоляции.

Также максимально ограничьте контакты. Воздержитесь от посещения родственников, друзей, не принимайте их в собственном доме. Откажитесь от прогулок и пикников на природе. Не подвергайте опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями). А для общения и поздравления с праздниками пользуйтесь телефоном или мессенджерами.

Если есть возможность соблюдать режим самоизоляции на даче — необходимо придерживаться следующих правил:

В пути
  • отдайте предпочтение личному транспорту или такси. Так вы сможете минимизировать контакты с посторонними;
  • если вы используете общественный транспорт, то используйте маску, соблюдайте социальную дистанцию (не менее 1,5 метра);
  • если касались каких-либо поверхностей в транспорте, то обработайте руки кожным антисептиком. Не дотрагивайтесь необеззараженными руками до лица и не принимайте пищу в общественном транспорте.
На даче
  • не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем находились в изоляции в будние дни; избегайте контактов с соседями по дачному участку, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м);
  • гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома;
  • соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд.
Безопасное питание
  • перед приготовлением и приемом пищи вымойте руки под проточной или бутилированной водой, либо обработайте руки кожным антисептиком;
  • овощи и фрукты лучше мыть проточной водой;
  • соблюдайте температурный режим хранения продуктов питания;
  • не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям, включая COVID-19.

Если вы почувствовали признаки недомогания, незамедлительно примите меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской помощью или вызовите на дом врача.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 16:19 +2
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