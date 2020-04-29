График работы офисов Тульского отделения Сбербанка в праздничные дни

30 апреля офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать в обычном режиме.

С 4 по 8 мая, 10 и 11 мая офисы будут работать в обычном режиме с учетом территориальных особенностей и производственного календаря.

С 1 по 3 мая и 9 мая будут работать дежурные офисы банка.

Режим работы индивидуален для каждого офиса Тульского отделения и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы» (пункты в таблице 467-870).

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка также можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Васильевич Ющенко:

- Офисы Тульского отделения в дни майских праздников будут работать по режиму выходного дня. Сеть банкоматов будет работать в обычном режиме в полном объеме. Качество обслуживания и доступность для клиентов всех сервисов и услуг для нас стоят на первом месте. Тем не менее, банк настоятельно рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам.