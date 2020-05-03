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Цифровые пропуска в Тульской области: 20 часто задаваемых вопросов

Цифровые пропуска в Тульской области: 20 часто задаваемых вопросов

Ответы дает региональное правительство.

С 30 апреля, чтобы выехать или въехать в Тульскую область, нужны цифровые пропуска. Публикуем ответы на часто задаваемые вопросы.

1. В каких случаях пропуск нужен?

Указом губернатора Тульской области от 28.04.2020 № 40 с 09.00 30 апреля 2020 года установлен особый порядок передвижения по территории Тульской области, согласно которому въезд/выезд граждан на территорию региона, в том числе с использованием ж/д транспорта, легковых и грузовых транспортных средств, осуществляется исключительно при наличии у них цифровых пропусков в следующих случаях:

  • следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством РФ и субъектов РФ (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);
  • получение медицинской помощи в медицинских организациях;
  • поездка по личным и семейным делам.

2. В каком виде можно предъявить пропуск?

В виде QR-кода на телефоне либо в распечатанном виде. При себе также необходимо иметь паспорт.

3. Как жители других регионов, в том числе проезжающие Тульскую область транзитом, могут получить цифровой пропуск?

С помощью:

  • мобильного приложения «Госуслуги Стоп Коронавирус», скачав его с Google Play или App Store и установив на свой телефон. Далее необходимо авторизоваться под имеющейся учетной записью ЕСИА, в случае отсутствия учетной записи — нажать кнопку «Зарегистрироваться». После авторизации система попросит выбрать текущий статус, например, «Я здоров (а) и нахожусь на самоизоляции», затем необходимо выбрать регион и заполнить анкету, куда следует ввести личные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения) и указать причину передвижения через границу региона. В случае подтвержденной учетной записи ЕСИА личные данные заполнятся автоматически. Заявку через мобильное приложение могут подать только физические лица.
  • на Едином портале государственных услуг РФ propusk.gosuslugi.ru. Заявку могут подать физические и юридические лица (работодатели подают общую заявку на оформление пропусков своим сотрудникам), индивидуальные предприниматели. На сайте также необходимо заполнить анкету с личными данными, указав причину передвижения через границу региона. После завершения оформления система выдаст электронный пропуск в виде QR-кода, который необходимо сохранить на мобильное устройство или распечатать.

С 4 мая будет недоступен выбор поездки на работу в качестве цели пересечения границы региона. Такие пропуски будут оформляться для сотрудников только работодателем.

Все въезжающие должны иметь при себе документ удостоверяющий личность. Такой порядок действует и для тех, кто проезжает транзитом через Тульскую область.

Работники, самостоятельно оформившие электронный пропуск и пересекающие границу Тульской области, должны иметь справку о месте работы. Сотрудники, у которых разъездной характер работы, прибывающие в Тульскую область, а также следующие через территорию нашего региона, должны иметь соответствующую справку.

4. Можно ли въехать на территорию Тульской области с пропуском, полученным на сайте mos.ru?

Нет. Согласно постановлению правительства Тульской области № 195 от 28.04.2020 цифровой пропуск для въезда/выезда граждан на территорию региона оформляется посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по электронному адресу: www.propusk.gosuslugi.ru или мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» (смотрим вопрос № 3).

5. Можно ли оформить пропуск на другого человека?

Такой возможности нет.

6. Сколько действует цифровой пропуск?

  • для посещения медицинской организации (при наличии направления) — 24 часа, без ограничений по количеству
  • для личных и семейных дел — 24 часа, не более 2-х раз в неделю
  • для поездок на работу (при оформлении работником самостоятельно) — 24 часа, без ограничений по количеству
  • для поездок на работу (при оформлении работодателем) - определяется Единым порталом или мобильным приложением, без ограничений по количеству.

7. В какие временные периоды в течении суток действует рабочий пропуск?

Действие рабочего пропуска распространяется на временные периоды, привязанные к графику работы и включает время в пути на работу и с работы. Проверяющими могут осуществляться выборочные проверки соответствия времени использования рабочего пропуска и рабочего графика владельца пропуска.
 

8. Мой работодатель по техническим причинам не может подать пропуск на меня для поездок на работу. Что мне делать?

В исключительных случаях работник может самостоятельно оформить пропуск для поездок на работу на себя (в данном случае пропуск оформляется не на период, а на каждый день) через приложение Госуслуги Стоп Коронавирус, указав причину — на работу (или обратно домой).

В указанном случае пропуск будет действителен только при наличии справки от работодателя о том, что владелец пропуска трудоустроен в организации с указанием даты приема, должности, графика работы и указанием, что работник работает по настоящее время. Справка должна быть выдана не позднее, чем за 7 дней до момента ее предъявления.

9. Какая учетная запись нужна для авторизации в приложении?

Можно авторизоваться под действующей учетной записью Портала госуслуг или нажать на кнопку «Регистрация». Текст над кнопкой: «Если у вас нет аккаунта Госуслуг, то можно зарегистрироваться, указав только номер телефона и почту.» (осуществляется переход для прохождения упрощенной регистрации в ЕСИА)

10. Что делать тем, у кого телефон не поддерживает данное приложение?

Воспользоваться услугой propusk.gosuslugi.ru на веб-версии Портала госуслуг.

11. Чем гарантируется безопасность данных в приложении?

Данные обрабатываются информационными системами Портала Госуслуг. Для всех систем Портала Госуслуг обеспечивается необходимый комплекс мер защиты, соответствующий требованиям законодательства РФ.

12. Как пользоваться таймером в приложении?

При закрытии приложения таймер продолжает идти. Остановить таймер пользователю необходимо после возвращения домой.

13. Можно ли добавить в мобильное приложение пропуск, который выдал работодатель?

Да, на главном экране приложения есть кнопка «Добавить постоянный пропуск».

14. Что делать, если приложение и сайт работают некорректно?

В случае возникновения вопросов, необходимо обращаться в службу технической поддержки федерального портала Госуслуг:

  • бесплатный номер по России: 8 800 100-70-10,
  • для звонков из-за границы: +7 495 727-47-47,
  • для мобильных телефонов: 115.

15. Как можно создать пропуск для всех членов семьи через один личный кабинет?

В настоящий момент возможен только индивидуальный заказ пропуска для каждого члена семьи старше 14 лет, комплексная подача заявки на выход из дома не предусмотрена.

16. Как изменить статус здоровья? К примеру: пользователь случайно выбрал статус «Я здоров, хожу на работу», нужен «Я здоров, нахожусь на самоизоляции», при этом пользователь прошел анкетирование и вернуться назад к выбору статусов невозможно.

Пользователю необходимо на главном экране приложения выбрать пункт «Самоопрос» и заново заполнить анкету, после этого его статус изменится.

17. Ошибка при заполнении адреса

При заполнении адреса необходимо выбирать вариант из предложенных в выпадающем списке, так как наименования населенных пунктов в справочнике могут отличаться от вводимых вручную.

18. Въезд в Тульскую область и выезд из Тульской области считаются как две попытки использования пропуска по личным делам в одну календарную неделю?

Если въезд и выезд происходит в период 24 часов (действие пропуска), то считается как одна поездка.

19. Если нет с собой QR кода, но есть 16-значный буквенный символ пропуска, что делать?

При проверке его можно использовать.

20. Что делать, если работаю в Москве, а на выходные приезжаю в Тулу?

Необходимо заказать цифровой пропуск, где в целях выбрать «Поездка по личным и семейным делам». Напоминаем, что данный пропуск действует 24 часа и доступен для заказа дважды в неделю.

Кроме того, если вы приехали  в Тульскую область из другого региона, вы обязаны:

  • сообщить о своем прибытии и месте пребывания на горячую линию по телефону: 8(800)200-71-02,
  • обеспечить самоизоляцию с обязательным соблюдением рекомендаций Главного санитарного врача по Тульской области по месту постоянного пребывания (проживания) на 14 календарных дней,
  • в случае ухудшения состояния здоровья незамедлительно вызвать врача на дом.
  • эти требования не распространяются на граждан, следующих транзитом через Тульскую область и прибывающих в служебные командировки.
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Фотограф: Алексей Пирязев
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