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Нарушителей пропускного режима в Тульской области отслеживают с воздуха
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Нарушителей пропускного режима в Тульской области отслеживают с воздуха

Специалисты с помощью беспилотников следят за дорогами на въезде в регион.

Специалисты ГАУ ТО «Центр информационных технологий» ежедневно запускают беспилотный летательный аппарат на трассах «Дон» и «Крым». Они выявляют автомобили, которые пытаются проехать в Тульскую область по проселочным дорогам, минуя контрольно-пропускные посты. 

– Подобные аппараты используются для аэрофотосъемки и обновления геодезической информации. Они способны передавать видеосигнал на расстояние до 70 км от места взлета, – рассказал руководитель группы работы с беспилотными летательными аппаратами ГАУ ТО «ЦИТ» Александр Семилетов. 

При выявлении нарушений пропускного режима специалисты устанавливают координаты места незаконного въезда и передают информацию в правительство Тульской области.

Напомним, с 30 апреля в Тульской области действует режим цифровых пропусков. Все граждане при въезде и выезде должны иметь QR-код, полученный через мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на специальном сайте, а также документ, удостоверяющий личность.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:48 −1
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