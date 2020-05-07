Нарушителей пропускного режима в Тульской области отслеживают с воздуха

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Специалисты с помощью беспилотников следят за дорогами на въезде в регион.

Специалисты ГАУ ТО «Центр информационных технологий» ежедневно запускают беспилотный летательный аппарат на трассах «Дон» и «Крым». Они выявляют автомобили, которые пытаются проехать в Тульскую область по проселочным дорогам, минуя контрольно-пропускные посты.

– Подобные аппараты используются для аэрофотосъемки и обновления геодезической информации. Они способны передавать видеосигнал на расстояние до 70 км от места взлета, – рассказал руководитель группы работы с беспилотными летательными аппаратами ГАУ ТО «ЦИТ» Александр Семилетов.

При выявлении нарушений пропускного режима специалисты устанавливают координаты места незаконного въезда и передают информацию в правительство Тульской области.

Напомним, с 30 апреля в Тульской области действует режим цифровых пропусков. Все граждане при въезде и выезде должны иметь QR-код, полученный через мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на специальном сайте, а также документ, удостоверяющий личность.