Где в Тульской области расположены посты ДПС, контролирующие въезжающие авто: карта
Напомним, для въезда в регион или выезда из него необходим цифровой пропуск.
В Тульской области продолжает действовать режим цифровых пропусков. Все граждане при въезде в регион и выезде из него должны иметь QR-код, полученный через мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на специальном сайте, а также документ, удостоверяющий личность (ответы на часто задаваемые вопросы — здесь).
Напомним, на въездах в Тульскую область установлены контрольно-пропускные посты. Они организованы в следующих местах:
- 113-й км автодороги М-2 «Крым» (старое направление) — транспортная развязка;
- 120-й км автомагистрали М-2 «Крым» — транспортная развязка;
- 125-й км автодороги Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево — площадка в Богословском;
- 135-й км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка;
- 14-й км автодороги Венев — Серебрянные Пруды — площадка на перекрестке;
- 199-й км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — площадка в Гремячем (граница с Рязанской областью);
- 71-й км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — площадка на перекрестке в Першино (граница с Калужской областью);
- 323-й км автодороги М-4 «Дон»;
- 294-й км автодороги М-2 «Крым».
По состоянию на 12 мая порядка 3 тысяч автомобилей, пассажиры которых имели недействительные электронные пропуска или не имели их вообще, не допущены для въезда в Тульскую область.
Отметим, что объехать посты по проселочным дорогам не получится — за нарушителями следят с помощью беспилотников.
Также напомним, что в соответствии с указом губернатора Алексея Дюмина все, кто въезжает в наш регион, обязаны самоизолироваться на 14 дней и сообщить о своем прибытии на горячую линию по телефону 8−800−200−71−02 или заполнить форму на сайте covid.tularegion.ru.