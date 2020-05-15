Где в Тульской области расположены посты ДПС, контролирующие въезжающие авто: карта

Напомним, для въезда в регион или выезда из него необходим цифровой пропуск.

В Тульской области продолжает действовать режим цифровых пропусков. Все граждане при въезде в регион и выезде из него должны иметь QR-код, полученный через мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на специальном сайте, а также документ, удостоверяющий личность (ответы на часто задаваемые вопросы — здесь).

Напомним, на въездах в Тульскую область установлены контрольно-пропускные посты. Они организованы в следующих местах:

113-й км автодороги М-2 «Крым» (старое направление) — транспортная развязка;

120-й км автомагистрали М-2 «Крым» — транспортная развязка;

125-й км автодороги Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево — площадка в Богословском;

135-й км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка;

14-й км автодороги Венев — Серебрянные Пруды — площадка на перекрестке;

199-й км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — площадка в Гремячем (граница с Рязанской областью);

71-й км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — площадка на перекрестке в Першино (граница с Калужской областью);

323-й км автодороги М-4 «Дон»;

294-й км автодороги М-2 «Крым».

По состоянию на 12 мая порядка 3 тысяч автомобилей, пассажиры которых имели недействительные электронные пропуска или не имели их вообще, не допущены для въезда в Тульскую область.

Отметим, что объехать посты по проселочным дорогам не получится — за нарушителями следят с помощью беспилотников.

Также напомним, что в соответствии с указом губернатора Алексея Дюмина все, кто въезжает в наш регион, обязаны самоизолироваться на 14 дней и сообщить о своем прибытии на горячую линию по телефону 8−800−200−71−02 или заполнить форму на сайте covid.tularegion.ru.