Из-за отсутствия цифрового пропуска более 3000 автомобилей не пропустили в Тульскую область
Напомним, на въездах в регион установлены 9 контрольно-пропускных постов.
В Тульскую область не пропустили порядка 3200 транспортных средств из-за отсутствия цифрового пропуска или истечения срока его действия. Об этом на заседании регионального штаба по коронавирусу рассказал начальник регионального УМВД Сергей Галкин.
Напомним, в регионе продолжает действовать режим цифровых пропусков. Все граждане при въезде/выезде в Тульскую область должны иметь QR-код, полученный через мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на специальном сайте, а также документ, удостоверяющий личность (ответы на часто задаваемые вопросы — здесь).
На въездах в регион установлены контрольно-пропускные посты. Они организованы в следующих местах:
- 113-й км автодороги М-2 «Крым» (старое направление) — транспортная развязка;
- 120-й км автомагистрали М-2 «Крым» — транспортная развязка;
- 125-й км автодороги Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево — площадка в Богословском;
- 135-й км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка;
- 14-й км автодороги Венев — Серебрянные Пруды — площадка на перекрестке;
- 199-й км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — площадка в Гремячем (граница с Рязанской областью);
- 71-й км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — площадка на перекрестке в Першино (граница с Калужской областью);
- 323-й км автодороги М-4 «Дон»;
- 294-й км автодороги М-2 «Крым».
Отметим, что объехать посты по проселочным дорогам не получится — за нарушителями следят с помощью беспилотников.
Также напомним, что в соответствии с указом губернатора Алексея Дюмина все, кто въезжает в наш регион, обязаны самоизолироваться на 14 дней.