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Тульские полицейские провели 18000 проверок соблюдения карантина

Тульские полицейские провели 18000 проверок соблюдения карантина

О работе правоохранительных органов в условиях режима повышенной готовности рассказал на оперативном совещании начальник областного УМВД.

Сергей Галкин сообщил, что с 19 марта сотрудники полиции провели почти 18000 проверок соблюдения карантина. Выявлено 71 нарушение, нарушители привлекаются к административной ответственности. Проверяется соблюдение действующих ограничений со стороны юридических лиц.

Контролируется соблюдение запрета на посещение мест погребения и общественных пространств. Проверяются лица, прибывающие в Тульскую область из других регионов.

По словам начальника Управления Росгвардии по Тульской области Олега Петрика, для проверки соблюдения требований карантина и ограничительных мер количество патрулей было увеличено. Сотрудники Росгвардии информируют граждан через громкоговорители патрульных машин, проводят с ними разъяснительные беседы.

На железнодорожных и автомобильных вокзалах несут службу бойцы ОМОН. Губернатор попросил представителей правоохранительных органов продолжить оповещение людей о необходимости соблюдения самоизоляции и ограничительных мер.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:47 +2
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Сергей Галкин
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