Туляк требует 300 тысяч рублей компенсации за «беспокойство и страх в звериной клетке»

В Центральном районном суде Тулы рассматривается иск местного жителя к УМВД России по Тульской области, региональному Управлению федерального казначейства и Управлению Федерального казначейства по г. Москве о компенсации морального вреда.

Истец заявляет, что во время рассмотрения Центральным районным судом уголовного дела в отношении него, сотрудники конвойной службы на время проведения судебных разбирательств помещали его в металлическую клетку.

Мужчина считает, что эта клетка похожа на клетки для зверей и, находясь в ней, он испытывал стыд, унижение, беспокойство и страх. Туляк просит суд взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда на сумму 300 тысяч рублей. Беседа по гражданскому делу назначена на 7 мая.