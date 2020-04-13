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Туляк требует 300 тысяч рублей компенсации за «беспокойство и страх в звериной клетке»

Туляк требует 300 тысяч рублей компенсации за «беспокойство и страх в звериной клетке»

Ответчиками по гражданскому делу выступают несколько государственных структур.

В Центральном районном суде Тулы рассматривается иск местного жителя к УМВД России по Тульской области, региональному Управлению федерального казначейства и Управлению Федерального казначейства по г. Москве о компенсации морального вреда.

Истец заявляет, что во время рассмотрения Центральным районным судом уголовного дела в отношении него, сотрудники конвойной службы на время проведения судебных разбирательств помещали его в металлическую клетку.

Мужчина считает, что эта клетка похожа на клетки для зверей и, находясь в ней, он испытывал стыд, унижение, беспокойство и страх. Туляк просит суд взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда на сумму 300 тысяч рублей. Беседа по гражданскому делу назначена на 7 мая.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:08 +7
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