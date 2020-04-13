Полиция проверяет граждан, прибывших из Москвы в Тулу

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Правоохранители дежурят, в том числе, и на автовокзалах.

Сотрудники ОБ ППСп УМВД России по г. Туле и Росгвардии проверяют на тульском автовокзале и автостанции «Заречье» всех приезжающих в областную столицу.

Полицейские оснащены дистанционными инфракрасными термометрами для выявления лиц с симптомами заболевания COVID-19.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, начиная с 5 апреля установлены 112 граждан РФ, прибывших из Москвы в Тулу. Из них 16 — жители Москвы и Московской области. В ходе проводимых опросов целью приезда в большинстве случаев обозначается посещение родственников и знакомых.

Кроме того, наряды ДПС проверяют автобусы, передвигающиеся из Москвы по территории Тульской области, а также пассажиров. Так, с 5 апреля по результатам проведенных мероприятий сотрудниками полиции суммарно остановлено 59 автобусов, перевозящих 859 человек, передвигающихся со стороны Москвы по территории нашего региона.