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Тульские волонтёры сдали тест на коронавирус
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Тульские волонтёры сдали тест на коронавирус

Пробы для исследований были взяты у добровольцев, помогающих одиноким пенсионерам.

В волонтерском штабе тульские добровольцы региона прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Медики взяли анализы у нескольких десятков молодых людей, помогающих жителям Тульской области в решении бытовых вопросов, покупке продуктов и лекарств.

– Волонтеры постоянно контактируют с пожилыми людьми, выходят в аптеки и магазины. Чтобы минимизировать риски передачи инфекции, мы решили в течение нескольких дней протестировать всех добровольцев. Сегодня анализ сдадут первые 40 наиболее активных из них, – отметил министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин. 

В рамках акции взаимопомощи #МыВместе в Тульской области уже работают более 200 волонтеров. Они доставляют пожилым людям продукты питания, лекарства и посылки с предметами первой необходимости, сформированные по поручению губернатора Алексея Дюмина. Добровольцы обработали уже порядка 1000 заявок.

Все волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты. Работа с заявителями ведется только в соответствии с правилами и рекомендациями Роспотребнадзора.

Одинокие пенсионеры могут обратиться за помощью к волонтерам по телефонам: 8 (800) 200-52-26 и 8 (800) 200-34-11.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:15 +3
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