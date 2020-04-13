Тульские волонтёры сдали тест на коронавирус

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Пробы для исследований были взяты у добровольцев, помогающих одиноким пенсионерам.

В волонтерском штабе тульские добровольцы региона прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Медики взяли анализы у нескольких десятков молодых людей, помогающих жителям Тульской области в решении бытовых вопросов, покупке продуктов и лекарств.

– Волонтеры постоянно контактируют с пожилыми людьми, выходят в аптеки и магазины. Чтобы минимизировать риски передачи инфекции, мы решили в течение нескольких дней протестировать всех добровольцев. Сегодня анализ сдадут первые 40 наиболее активных из них, – отметил министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

В рамках акции взаимопомощи #МыВместе в Тульской области уже работают более 200 волонтеров. Они доставляют пожилым людям продукты питания, лекарства и посылки с предметами первой необходимости, сформированные по поручению губернатора Алексея Дюмина. Добровольцы обработали уже порядка 1000 заявок.

Все волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты. Работа с заявителями ведется только в соответствии с правилами и рекомендациями Роспотребнадзора.