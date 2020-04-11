В Тульской области закрыли кладбища для посещения

Фото из архива Myslo.

Запрет будет действовать до 30 апреля.

Сегодня, 11 апреля, Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Подробнее — здесь.

В документе сообщается, что до 30 апреля в регионе закрыты все кладбища для посещения.

Кроме того, ранее митрополит Тульский и Ефремовский Алексий призвал жителей региона не посещать церкви в Вербное воскресенье.

Обратите внимание, что во избежание нахождения большого количества людей на Пасхальном богослужении внутри каждого храма планируется организовать звуковую трансляцию службы, а во дворах для соблюдения безопасной дистанции нанесут специальную разметку.

Раздача благодатного огня будет осуществляться в Успенском кафедральном соборе Тулы 19 апреля в 17.00 в ограниченном режиме и без Крестного хода. Соблюдение режима самоизоляции обязательно для граждан старше 65 лет. За его нарушение предусмотрена административная ответственность.