Для освящения пасхальных куличей во дворах тульских храмов нанесут разметку

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Такие меры будут приняты для соблюдения прихожанами рекомендуемой безопасной дистанции.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий ранее обратился к православным тулякам с просьбой воздержаться от посещения храмов в день Светлой Пасхи из-за угрозы распространения коронавируса.

Для обеспечения безопасности прихожан во время освящения традиционных праздничных куличей во дворах храмов будет нанесена специальная разметка.

Напомним, чтобы избежать заражения, медики и специалисты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам соблюдать безопасную дистанцию и не подходить друг к другу ближе, чем на полтора метра.