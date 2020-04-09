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Для освящения пасхальных куличей во дворах тульских храмов нанесут разметку
Фото из архива MySlo

Для освящения пасхальных куличей во дворах тульских храмов нанесут разметку

Такие меры будут приняты для соблюдения прихожанами рекомендуемой безопасной дистанции.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий ранее обратился к православным тулякам с просьбой воздержаться от посещения храмов в день Светлой Пасхи из-за угрозы распространения коронавируса.

Для обеспечения безопасности прихожан во время освящения традиционных праздничных куличей во дворах храмов будет нанесена специальная разметка.

Напомним, чтобы избежать заражения, медики и специалисты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам соблюдать безопасную дистанцию и не подходить друг к другу ближе, чем на полтора метра.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:10 −2
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