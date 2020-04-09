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Для освящения пасхальных куличей во дворах тульских храмов нанесут разметку
Такие меры будут приняты для соблюдения прихожанами рекомендуемой безопасной дистанции.
Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий ранее обратился к православным тулякам с просьбой воздержаться от посещения храмов в день Светлой Пасхи из-за угрозы распространения коронавируса.
Для обеспечения безопасности прихожан во время освящения традиционных праздничных куличей во дворах храмов будет нанесена специальная разметка.
Напомним, чтобы избежать заражения, медики и специалисты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам соблюдать безопасную дистанцию и не подходить друг к другу ближе, чем на полтора метра.
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