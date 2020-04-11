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Закрыты ТЦ, кафе, парки: в Тульской области продлили режим повышенной готовности

Закрыты ТЦ, кафе, парки: в Тульской области продлили режим повышенной готовности

Алексей Дюмин внес изменения в Указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

В новой редакции документа до 30 апреля продлен запрет на проведение массовых мероприятий, деятельность досуговых и развлекательных организаций, букмекерских контор, выезды любых организованных детских групп за пределы региона, торговлю непродовольственными товарами на рынках, проведение ярмарок, бронирование мест и размещение туристов в гостиницах. Образовательным учреждениям по-прежнему разрешено работать только в дистанционной форме.

Стоматологические клиники могут работать только по предварительной записи и при условии нахождения в помещении не более одного посетителя и дезинфекции кабинета после каждого визита.

До 1 июня отменено начало оздоровительной кампании для детей, в том числе на базе учреждений с дневным пребыванием.

По 19 апреля не смогут возобновить работу:

  • организации общепита (за исключением доставки и самовывоза);
  • торговые центры и объекты розничной торговли (за исключением аптек, салонов связи, зоомагазинов, продовольственных и хозяйственных магазинов, объектов продажи горюче-смазочных материалов и других).

Разрешено возобновить деятельность магазинов оптики и организаций, реализующих технические средства реабилитации.

Салоны красоты и парикмахерские работают исключительно по предварительной записи при условии нахождения в них не более пяти человек одновременно.

Помимо парков до 19 апреля теперь запрещается также посещение общественных пространств, с полным перечнем которых можно ознакомиться здесь.

До 30 апреля запрещено посещение гражданами мест погребения.

Граждане в возрасте старше 65 лет по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции (кроме случаев, обозначенных в Указе).

Люди этой категории могут оформить больничный дистанционно. Они будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами по назначению врача, медицинской помощью преимущественно на дому.

На базе тульского центра социального обслуживания работает координационный центр. В него могут обратиться за помощью в доставке товаров первой необходимости пенсионеры и люди, находящиеся на карантине. Заявку можно оставить по номеру: 8-800-200-52-26.

Представители самых социально уязвимых групп граждан по инициативе Алексея Дюмина бесплатно получат продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты и медикаменты.

Всем жителям Тульской области рекомендовано воздержаться от поездок за пределы региона и по его территории, в том числе в целях туризма и отдыха.

Полный текст Указа здесь.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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