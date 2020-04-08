Чем футболисты «Арсенала» занимаются на самоизоляции

Фото из архива героев статьи.
Футболисты «Арсенала» в эксклюзивном интервью Myslo рассказали, как проводят время во время самоизоляции.
Александр Денисов: «Нужно набираться сил!»
Александр и его дочь Злата.
Защитник оружейников проводит время с семьей. Сейчас распорядок его дня такой:
– После завтрака жена и дочка Злата делают уроки, а я тренируюсь — выполняю упражнения, которые нам присылают. После обеда стараюсь помогать супруге по дому, а дел всегда хватает. Мы можем вместе что-то приготовить, играем в настольные игры, собираем конструкторы, иногда можем себе позволить посмотреть полнометражный мультфильм или детский фильм. После ужина — перед сном — читаем книгу и спать. Многие скажут — День сурка, но с семьей время летит незаметно. Такое ощущение, что мы в отпуске проводим меньше времени с родными и нам сейчас воздаётся за все проведённые сборы вдали от близких.
Александр очень скучает по футболу, говорит, важно не растерять физическую форму к возобновлению чемпионата.
– После такой долгой паузы оставаться в хорошей форме без полноценных командных тренировок просто невозможно. Но нужно быть в тонусе, чтобы потом было проще набрать нужные физические кондиции. Я надеюсь, у нас будет время до возобновления чемпионата, чтобы провести несколько недель хороших тренировок. Нельзя, чтобы футбол терял зрелищность и болельщики скучали на трибунах.
В сложившейся ситуации Саша не унывает:
– Однозначно нужен позитив! Лучше вообще не думать об этой ситуации, ведь, соблюдая меры предосторожности и оставаясь дома, вероятность заболеть очень мала. Могу посоветовать тулякам заряжаться энергией домашнего уюта и атмосферы, побыть с семьей, уделить побольше времени детям. Делайте генеральную уборку, читайте классику, смотрите добрые советские фильмы… Впереди будет много работы, чтобы наверстать упущенное время, значит, нужно набраться сил.
Нужно ли досрочно завершить чемпионат?
– Чемпионат, конечно, хотелось бы доиграть. Но есть футбольное руководство Европы и нашей страны, и я уверен, совместно они примут правильное решение по этому вопросу. Самое главное, чтобы эта пандемия поскорее закончилась, и все вернулись к привычному ритму жизни!
Эванс Кангва: «Жду дня, когда этот кризис закончится»
Как проводит время замбийский нападающий «Арсенала»? Смотрит фильмы, играет в игры на PlayStation. Не забывает Эванс и про поддержание формы.
– Я немного играю в футбол, выполняю индивидуальные упражнения. Занимаясь в таком режиме, можно набрать оптимальные кондиции. Всё зависит от того, сколько усилий ты прикладываешь к этому.
Эванс тоже сильно скучает по футболу и болельщикам. Говорит: «С нетерпением жду того дня, когда весь этот кризис закончится. Я должен вернуться на поле».
Тулякам футболист советует оставаться дома:
– Мы не должны терять надежду! Все мы должны оставаться дома, чем быстрее сделаем это, тем раньше вернемся к нашей обычной жизни. Если вы хотите сохранить позитивный настрой, не смотрите много новостей о коронавирусе. Просто будьте дома, читайте книги, развивайте навыки. Делайте что-то продуктивное и созванивайтесь со своими близкими по телефону.
Что делать с нынешним сезоном — доигрывать или нет?
– Это очень трудное решение. Если посмотреть на таблицу российской Премьер-лиги, разница между отдельными командами невелика, делать чемпионом «Зенит» неплохая идея, но другие команды могут ее не принять. Я надеюсь, что мы сможем продолжить после карантина.
Виктор Альварес: «Учу русский язык!»
Защитник «Арсенала» испанец Виктор Альварес, конечно, не
уехал домой. Он остался в Туле, где и проводит время.
– Я тренируюсь, смотрю сериалы и теперь стал больше заниматься русским языком, так как у нас много времени. Всем игрокам прислали упражнения, которые мы можем выполнять дома, чтобы потерять как можно меньше физической подготовки.
По мнению Виктора, очень трудно оставаться в хорошей форме, чтобы продолжать соревноваться.
– Когда станет известно, собираемся ли мы возобновлять чемпионат или нет, полагаю, у нас будет некоторое время, чтобы привести себя в оптимальную физическую форму. Я скучаю по отсутствию тренировок и по команде. Мы вернулись с долгой предсезонной подготовки и все хотим соревноваться и посмотреть, как закончим вторую часть сезона.
Для Виктора Альвареса также важно соблюдать режим питания и придерживаться графика, который у него был до начала этой ситуации.
– Конечно, трудно управлять временем, когда всё время находишься дома, особенно потому, что это радикально меняет ваш день. Я стараюсь заниматься повседневными делами. Думаю, что необходимо научиться контролировать вирус, а всё остальное сейчас становится второстепенным. Если каждый внесет свой вклад, мы разрешим эту проблему раньше.
Myslo благодарит переводчика ПФК «Арсенал» Дмитрия Фомкина за помощь в подготовке материала.
В группе «Арсенала» в Инстаграм в прямом эфире про свои занятия на карантине рассказал вратарь Юрий Лодыгин.
– Нахожусь в Греции с семьей (Юрий вырос в этой стране. — прим. ред.). К счастью, получил разрешение покинуть Россию, когда стало понятно, что как минимум до 30 апреля все встало. Иначе было бы совсем тяжело — одному, вдали от родных. Индивидуальные тренировки не спасали. Зато теперь дочь скучать не дает. Каждые пять-десять минут тащит меня играть и что-то делать.
Юрий рассказал, что греческий карантин довольно суровый.
– Покидать дом можно два раза в неделю — только в супермаркет, получив разрешение. А я 14 дней вообще выходить не могу, так как прилетел из другой страны. Полиция записала адрес, номер телефона. Тотальный контроль.
Капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров в прямом эфире рассказал болельщикам:
– Впервые за 4 года появилась возможность побыть с семьей, позаниматься с детьми. Раньше, когда играл за «Спартак», жил в Москве, виделся с семьей, конечно, чаще. Тренируюсь с детьми. Благо, живем в частном доме, есть возможность выйти на улицу.
Я каждый день тренируюсь с детьми. Один раз выложил видео с тренировками, теперь друзья просят выкладывать видео онлайн, я стал как фитнес-тренер. Скучать на карантине некогда, у меня день расписан по минутам. Занимаемся живописью, учитель высылает задания всей семье.
Также Кирилл отметил, что изоляция — вынужденная мера, нужно ответственно относиться к этому вопросу, ведь дело касается здоровья.