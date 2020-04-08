Чем футболисты «Арсенала» занимаются на самоизоляции

Фото из архива героев статьи.

Злосчастный коронавирус внес свои коррективы в привычные сферы жизни, в том числе и в спорт. В частности, весь мировой футбол сейчас на паузе.

Футболисты «Арсенала» в эксклюзивном интервью Myslo рассказали, как проводят время во время самоизоляции.

Александр Денисов: «Нужно набираться сил!»

Александр и его дочь Злата. Защитник оружейников проводит время с семьей. Сейчас распорядок его дня такой: – После завтрака жена и дочка Злата делают уроки, а я тренируюсь — выполняю упражнения, которые нам присылают. После обеда стараюсь помогать супруге по дому, а дел всегда хватает. Мы можем вместе что-то приготовить, играем в настольные игры, собираем конструкторы, иногда можем себе позволить посмотреть полнометражный мультфильм или детский фильм. После ужина — перед сном — читаем книгу и спать. Многие скажут — День сурка, но с семьей время летит незаметно. Такое ощущение, что мы в отпуске проводим меньше времени с родными и нам сейчас воздаётся за все проведённые сборы вдали от близких. Александр очень скучает по футболу, говорит, важно не растерять физическую форму к возобновлению чемпионата. – После такой долгой паузы оставаться в хорошей форме без полноценных командных тренировок просто невозможно. Но нужно быть в тонусе, чтобы потом было проще набрать нужные физические кондиции. Я надеюсь, у нас будет время до возобновления чемпионата, чтобы провести несколько недель хороших тренировок. Нельзя, чтобы футбол терял зрелищность и болельщики скучали на трибунах. В сложившейся ситуации Саша не унывает: – Однозначно нужен позитив! Лучше вообще не думать об этой ситуации, ведь, соблюдая меры предосторожности и оставаясь дома, вероятность заболеть очень мала. Могу посоветовать тулякам заряжаться энергией домашнего уюта и атмосферы, побыть с семьей, уделить побольше времени детям. Делайте генеральную уборку, читайте классику, смотрите добрые советские фильмы… Впереди будет много работы, чтобы наверстать упущенное время, значит, нужно набраться сил. Нужно ли досрочно завершить чемпионат? – Чемпионат, конечно, хотелось бы доиграть. Но есть футбольное руководство Европы и нашей страны, и я уверен, совместно они примут правильное решение по этому вопросу. Самое главное, чтобы эта пандемия поскорее закончилась, и все вернулись к привычному ритму жизни!

Эванс Кангва: «Жду дня, когда этот кризис закончится» Как проводит время замбийский нападающий «Арсенала»? Смотрит фильмы, играет в игры на PlayStation. Не забывает Эванс и про поддержание формы. – Я немного играю в футбол, выполняю индивидуальные упражнения. Занимаясь в таком режиме, можно набрать оптимальные кондиции. Всё зависит от того, сколько усилий ты прикладываешь к этому. Эванс тоже сильно скучает по футболу и болельщикам. Говорит: «С нетерпением жду того дня, когда весь этот кризис закончится. Я должен вернуться на поле». Тулякам футболист советует оставаться дома: – Мы не должны терять надежду! Все мы должны оставаться дома, чем быстрее сделаем это, тем раньше вернемся к нашей обычной жизни. Если вы хотите сохранить позитивный настрой, не смотрите много новостей о коронавирусе. Просто будьте дома, читайте книги, развивайте навыки. Делайте что-то продуктивное и созванивайтесь со своими близкими по телефону. Что делать с нынешним сезоном — доигрывать или нет? – Это очень трудное решение. Если посмотреть на таблицу российской Премьер-лиги, разница между отдельными командами невелика, делать чемпионом «Зенит» неплохая идея, но другие команды могут ее не принять. Я надеюсь, что мы сможем продолжить после карантина.