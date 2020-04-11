Туляки могут записать домашних животных на льготную стерилизацию

В рамках акции владельцы кошек и собак смогут прооперировать питомца по сниженной цене.

Тульский центр помощи животным «Джесси» выиграл Президентский грант на льготную кастрацию/стерилизацию кошек и собак. Программа будет действовать до августа 2020 года.

Всего за это время в рамках гранта будет прооперировано 200 животных. Проводить операции будут специалисты центра помощи бездомным животным «Любимец».

Итоговая стоимость операций с учетом медицинских препаратов и попоны:

стерилизация (собаки/кошки) и кастрация кобеля – 1000 рублей.

кастрация кота – 500 рублей.

Снятие швов бесплатно.

Воспользоваться предложением могут социально незащищенные группы населения: пенсионеры, инвалиды, ветераны, матери-одиночки и многодетные семьи. Один хозяин может записать на операцию не более двух животных.

Подробности в группе центра помощи животным «Джесси» ВКонтакте.

Записаться можно по тел. 8-920-277-00-02, через электронную почту djessetula@mail.ru или в сообществах центра «Джесси» и «Любимец» ВКонтакте.