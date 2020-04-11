Туляки могут записать домашних животных на льготную стерилизацию
В рамках акции владельцы кошек и собак смогут прооперировать питомца по сниженной цене.
Тульский центр помощи животным «Джесси» выиграл Президентский грант на льготную кастрацию/стерилизацию кошек и собак. Программа будет действовать до августа 2020 года.
Всего за это время в рамках гранта будет прооперировано 200 животных. Проводить операции будут специалисты центра помощи бездомным животным «Любимец».
Итоговая стоимость операций с учетом медицинских препаратов и попоны:
- стерилизация (собаки/кошки) и кастрация кобеля – 1000 рублей.
- кастрация кота – 500 рублей.
Снятие швов бесплатно.
Воспользоваться предложением могут социально незащищенные группы населения: пенсионеры, инвалиды, ветераны, матери-одиночки и многодетные семьи. Один хозяин может записать на операцию не более двух животных.
Подробности в группе центра помощи животным «Джесси» ВКонтакте.
Записаться можно по тел. 8-920-277-00-02, через электронную почту djessetula@mail.ru или в сообществах центра «Джесси» и «Любимец» ВКонтакте.