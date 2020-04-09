новости
новости
Регистрация
Митрополит Алексий призвал туляков воздержаться от посещения Пасхальной службы из-за коронавируса
Фото из архива Myslo.

Митрополит Алексий призвал туляков воздержаться от посещения Пасхальной службы из-за коронавируса

Он попросил православных помолиться дома.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий призвал православных жителей региона воздержаться от посещения Пасхальной службы из-за коронавируса.

– Зажгите свечи у себя дома, пропойте тропарь праздника «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». И затем запойте праздничный тропарь «Христос Воскресе из мертвых…». И этим давайте в этом году ограничимся, чтобы не подвергать друг друга опасности заражения коронавирусной инфекцией, — заявил митрополит в видеообращении на телеканале «Первый Тульский».

Напомним, Пасха в этом году отмечается 19 апреля.

Сюжет: Коронавирус
Центробанк рекомендовал страховщикам оформлять ОСАГО без карт техосмотра
Жизнь Тулы и области
Центробанк рекомендовал страховщикам оформлять ОСАГО без карт техосмотра
сегодня, в 18:01, 15 1244 2
Инфографика Myslo: скорость распространения коронавируса в Тульской области
Жизнь Тулы и области
Инфографика Myslo: скорость распространения коронавируса в Тульской области
сегодня, в 16:53, 82 6043 2
Тульские полицейские, медики и спасатели присоединились к флешмобу «Оставайтесь дома»
Жизнь Тулы и области
Тульские полицейские, медики и спасатели присоединились к флешмобу «Оставайтесь дома»
сегодня, в 15:41, 47 1502 0
Из каких стран возвращались жители Тульской области во время пандемии: карта
Жизнь Тулы и области
Из каких стран возвращались жители Тульской области во время пандемии: карта
сегодня, в 13:43, 74 4241 2
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 17:22 +6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Митрополит Тульский и Ефремовский Алексиймитрополит АлексийПасхальная службаПасхакоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за коронавируса выпускники школ в России получат отсрочку от армии
Из-за коронавируса выпускники школ в России получат отсрочку от армии
В Туле мужчина совершил во дворе дома массовое ДТП
В Туле мужчина совершил во дворе дома массовое ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.