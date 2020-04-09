Фото из архива Myslo.
Митрополит Алексий призвал туляков воздержаться от посещения Пасхальной службы из-за коронавируса
Он попросил православных помолиться дома.
Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий призвал православных жителей региона воздержаться от посещения Пасхальной службы из-за коронавируса.
– Зажгите свечи у себя дома, пропойте тропарь праздника «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». И затем запойте праздничный тропарь «Христос Воскресе из мертвых…». И этим давайте в этом году ограничимся, чтобы не подвергать друг друга опасности заражения коронавирусной инфекцией, — заявил митрополит в видеообращении на телеканале «Первый Тульский».
Напомним, Пасха в этом году отмечается 19 апреля.
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