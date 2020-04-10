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Пасхальные богослужения в тульских храмах пройдут без прихожан
Фото из архива MySlo

Пасхальные богослужения в тульских храмах пройдут без прихожан

Правительство Тульской области и Епархия напоминают о необходимости соблюдения действующих ограничений в дни православных праздников.

В апреле в православные христиане отмечают важные праздники: Вербное воскресенье – 12 апреля, Пасху – 19 апреля, Красную горку – 26 апреля и Радоницу – 28 апреля. В эти дни, как правило, прихожане идут в храм.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, посещение праздничных богослужений крайне нежелательно, особенно это касается граждан старшего возраста. Тулякам старше 65 лет настоятельно рекомендовано оставаться дома. Позицию Роспотребнадзора разделяет и митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Во избежание нахождения большого количества людей на Пасхальном богослужении внутри каждого храма планируется организовать звуковую трансляцию службы, а во дворах для соблюдения безопасной дистанции нанесут специальную разметку.

Раздача благодатного огня будет осуществляться в Успенском кафедральном соборе Тулы 19 апреля в 17.00 в ограниченном режиме и без крестного хода. Соблюдение режима самоизоляции обязательно для граждан старше 65 лет. За его нарушение предусмотрена административная ответственность.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +7
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