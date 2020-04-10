В Тульской области выполнено около 3000 заявок на доставку продуктов на дом

В Тульской области работает Центр по координации системы долговременного ухода. По телефону горячей линии центра 8-800-200-52-26 принимаются заявки на единоразовую помощь в покупке продуктов от туляков, соблюдающих режим самоизоляции или карантин. К обратившемуся придет соцработник или волонтер и купит всё необходимое. Услуга бесплатная, но необходимые товары покупаются за счет заявителя.

– Услуги соцработников всегда актуальны, а сейчас особенно. На постоянной основе мы обслуживаем более 16 тысяч туляков. Но сейчас в такой помощи нуждаются и другие категории граждан, – считает Андрей Филлипов, министр труда и соцзащиты Тульской области. – В службе соцзащиты сейчас работают более 1700 соцработников. По телефону горячей линии мы приняли более 2000 заявок и уже выполнили их. Кстати, тем гражданам, кто стоит на учете в соцзащите, продукты и товары первой необходимости доставляют бесплатно (ранее эта услуга была платной).

У Татьяны Бурковой, соцработника, под патронажем 12 пожилых туляков. Сейчас она оказывает помощь и тем, кто обратился на горячую линию:

– Я как соцработник оказываю помощь нескольким категориям туляков. Во-первых, это те пенсионеры, которые были закреплены за мной еще до эпидемии. Во-вторых, участники Великой Отечественной войны, блокадники. Списки этих туляков мы готовили с начала года. Опрашивали по телефону, какая именно помощь нужна. Еще одна категория граждан – инвалиды-колясочники. На следующей неделе будем доставлять бесплатные продовольственные наборы, которые закупили по указанию губернатора, для социально уязвимых туляков.

По словам Татьяны, всем своим подопечным она советует в период эпидемии оставаться дома, там безопасно:

– А всё необходимое я сделаю – куплю и продукты, и лекарства. Именно сейчас я почувствовала, как изменилось отношение граждан к нашему труду, как много добровольных помощников появилось у нас. А еще – насколько мы, туляки, ответственные. Посмотрите, как все соблюдают дистанцию, носят маски, берегут друг друга. Именно в этом наша сила.

Алексей Давлетшин, министр молодежной политики Тульской области, говорит, что желающих стать волонтерами в Тульской области очень много:

– У нас было больше 400 заявок, и каждый день желающих прибавляется – в среднем на 25-30 человек. 220 человек прошли обучение и проверку, они уже работают. В Тульской области действует акция «Мы вместе». В рамках этой акции волонтеры отработали в общей сложности почти 900 заявок от пожилых граждан и тех, кто на карантине. Очень важно, что в акции участвуют и компании. Например, волонтерам предоставляют бесплатную сотовую связь. Мы прорабатываем вопрос бесплатного ГСМ и питания для них. По инициативе губернатора волонтеров поощрят материально.

Каждое утро в здание бывшего ДКЖ, где располагается Ресурсный центр по развитию добровольчества Тульской области, приходит Эмма Хачатрян. Она ведет документацию и выдает средства индивидуальной защиты волонтерам:

– Это важно, потому что это безопасность и волонтеров, и тех, к кому они придут. Масок, перчаток и антисептиков достаточное количество – чтобы к каждому заявителю волонтер пришел в новой маске и перчатках. Все наши волонтеры проходят проверку, обучение и получают персональный бейдж.

По словам Эммы, каждый волонтер обязан самостоятельно измерять температуру, прежде чем выйти на задание. Его также проверяют в поликлиниках, куда многие волонтеры приходят за лекарством для своих подопечных.

Для Маргариты Михелевой волонтерство – гражданская позиция. Раньше, до эпидемии, она организовывала детские праздник. Сейчас, увы, все массовые мероприятия отменены.

– Теперь я радую пенсионеров. Они же, как дети, радуются и улыбкам, и шуткам, и сюрпризам! И очень благодарны за любую помощь.

По словам Маргариты, у волонтеров есть специальный чат в WhatsApp, куда стекаются все заявки туляков, нуждающихся в нашей помощи. Все волонтеры зарегистрированы в чате и разбирают эти заказы. В среднем получается от 2 до 5 заказов в день. Заявки самые разные – кому-то надо купить продукты, кому-то – лекарства, а кому-то просто вынести мусор.

– Безусловно, у каждого из нас есть люди, о ком надо заботиться. У меня, например, муж и любимая кошка. Но эпидемия вируса – особое время, когда хочется помогать и совершенно посторонним людям. Тем, кто сейчас в сложном положении, – одиноким, пожилым пенсионерам, людям с ограниченными возможностями.

Евгению Владимировичу Канунникову и его супруге за 80 лет. Пенсионеры живут вдвоем и очень педантично выполняют рекомендации медиков и просьбу губернатора - поберечь себя и посидеть дома, пока идет эпидемия. Поэтому супруги обратились на горячую линию и попросили волонтеров купить им продукты и лекарства.

- Обращаюсь не первый раз за помощью. Очень все грамотно организовано - заявки принимают по телефону, девушки обязательно перезванивают, чтобы уточнить когда прийти и что именно купить. Спасибо за помощь и поддержку. Мы чувствуем заботу о нас, стариках.

Людмила Никитина, студентка юридического университета, работает волонтером уже два года и считает это лучшим своим достижением:

– Я живу в Мясново и стараюсь выбирать заявки поближе к своему району – чтобы помочь большему числу людей. Мы обязательно соблюдаем все правила эпидемической безопасности – никаких обнимашек, обязательно меняем маски и перчатки, приходя к новому заявителю. Я несколько раз оформляла рецепты в поликлинике и покупала по ним лекарства для пожилых туляков. Если надо купить продукты, то я сначала прихожу к пенсионеру и составляю список, ведь некоторые просят купить именно в том или ином магазине и определенный вид товара. После покупки приношу чеки и сдачу. В среднем я успеваю в день обойти и выполнить заказы для пяти человек.

Сергей Карасев, PR-менеджер компании Tele2, волонтёрит в свободное от основной работы время, чаще всего рано утром или вечерами:

– Сегодня, когда обыденные вещи, такие как поход в магазин или аптеку, стали недоступными для пожилых людей, волонтеры являются главными людьми в их жизни. И это важно. Ведь понимая, что им придут на помощь, пенсионеры остаются дома и не нарушают режим самоизоляции. Если так подумать, волонтерская цель – это не доставка продуктов, а сохранение жизни нашим пенсионерам. Даже сейчас, несмотря на большую занятость на основной работе, я нахожу несколько часов утром и вечером, чтобы выполнить две-три заявки в день и быть полезным обществу в этот непростой период.

Маргарита Логунова, начальник Ресурсного центра по развитию добровольчества Тульской области:

– Волонтерами работают и студенты, и работающие туляки в свободное время. Присоединиться к нашей команде можно, оставив анкету на сайте добро.ру.



