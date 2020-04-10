новости
новости
Регистрация
Назван возраст заболевших коронавирусом жителей Тульской области

Назван возраст заболевших коронавирусом жителей Тульской области

За период распространения коронавируса COVID-19 был выявлен у 8 юных туляков.

10 апреля в пресс-центре правительства Тульской области прошел брифинг для СМИ по эпидемиологической ситуации в регионе. В ходе него руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал о возрасте тех, кто заболел коронавирусом:

  • 11% - дети и подростки (8 человек)
  • 6% - до 30 лет;
  • 24% - 30−40 лет;
  • 17% - 40−50;
  • 9% - 50−60 лет;
  • 32% - люди, старше 60 лет.
* Статистика отражает 99% заболевших, еще на один процент приходятся десятые доли, которые в оперативной информации были не указаны.

Напомним, что за период распространения коронавируса в Тульской области заболевание подтверждено у 71 человека. 9 пациентов полностью выздоровели под наблюдением медиков.

За последние сутки зарегистрировано пять новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией и двое тех, кто победил заболевание. На карантине находятся 1227 жителей. В регионе имеется порядка 4,5 тыс. тест-систем для проведения анализов на коронавирус. Их запас постоянно пополняется.
 
Сюжет: Коронавирус
Могут ли уволить или не заплатить? О работе в условиях пандемии – в разъяснении Myslo
Жизнь Тулы и области
Могут ли уволить или не заплатить? О работе в условиях пандемии – в разъяснении Myslo
сегодня, в 15:35, 74 2913 1
Глава тульского Роспотребнадзора о прогнозе распространения коронавируса: «Вечных эпидемий не бывает»
Жизнь Тулы и области
Глава тульского Роспотребнадзора о прогнозе распространения коронавируса: «Вечных эпидемий не бывает»
сегодня, в 14:17, 38 2595 2
Роспотребнадзор: Более 1000 тульских предприятий готовы к работе с соблюдением санитарных требований
Жизнь Тулы и области
Роспотребнадзор: Более 1000 тульских предприятий готовы к работе с соблюдением санитарных требований
сегодня, в 13:04, 78 2036 1
Подтвержденные случаи covid-19 в Тульской области: актуальная карта
Жизнь Тулы и области
Подтвержденные случаи covid-19 в Тульской области: актуальная карта
сегодня, в 11:30, 21 8087 1
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:49 0
Другие статьи по темам
Событие
коронавирус
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области выполнено около 3000 заявок на доставку продуктов на дом
В Тульской области выполнено около 3000 заявок на доставку продуктов на дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.