Назван возраст заболевших коронавирусом жителей Тульской области

За период распространения коронавируса COVID-19 был выявлен у 8 юных туляков.

10 апреля в пресс-центре правительства Тульской области прошел брифинг для СМИ по эпидемиологической ситуации в регионе. В ходе него руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал о возрасте тех, кто заболел коронавирусом:

11% - дети и подростки (8 человек)

6% - до 30 лет;

24% - 30−40 лет;

17% - 40−50;

9% - 50−60 лет;

32% - люди, старше 60 лет.

* Статистика отражает 99% заболевших, еще на один процент приходятся десятые доли, которые в оперативной информации были не указаны.

Напомним, что за период распространения коронавируса в Тульской области заболевание подтверждено у 71 человека. 9 пациентов полностью выздоровели под наблюдением медиков.

За последние сутки зарегистрировано пять новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией и двое тех, кто победил заболевание. На карантине находятся 1227 жителей. В регионе имеется порядка 4,5 тыс. тест-систем для проведения анализов на коронавирус. Их запас постоянно пополняется.