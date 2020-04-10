Назван возраст заболевших коронавирусом жителей Тульской области
За период распространения коронавируса COVID-19 был выявлен у 8 юных туляков.
10 апреля в пресс-центре правительства Тульской области прошел брифинг для СМИ по эпидемиологической ситуации в регионе. В ходе него руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал о возрасте тех, кто заболел коронавирусом:
- 11% - дети и подростки (8 человек)
- 6% - до 30 лет;
- 24% - 30−40 лет;
- 17% - 40−50;
- 9% - 50−60 лет;
- 32% - люди, старше 60 лет.
* Статистика отражает 99% заболевших, еще на один процент приходятся десятые доли, которые в оперативной информации были не указаны.
Напомним, что за период распространения коронавируса в Тульской области заболевание подтверждено у 71 человека. 9 пациентов полностью выздоровели под наблюдением медиков.
За последние сутки зарегистрировано пять новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией и двое тех, кто победил заболевание. На карантине находятся 1227 жителей. В регионе имеется порядка 4,5 тыс. тест-систем для проведения анализов на коронавирус. Их запас постоянно пополняется.
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