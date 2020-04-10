Под Тулой мужчина застрелил егеря и покончил с собой
Происшествие случилось в Белевском районе.
По факту обнаружения в районе поселка Кондратово Белевского района тела 57-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области головы следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности)
Предварительно установлено, что погибший являлся егерем и при патрулировании участка остановил мужчину, который выстрелил из огнестрельного оружия сначала потерпевшему в голову, а затем в сторону напарника егеря. С места преступления убийца скрылся.
- В ходе дальнейших мероприятий мужчина был обнаружен на окраине деревни неподалеку от лесного массива. Увидев полицейских, он, предположительно, попытался скрыться, но, видимо, осознав, что сделать это невозможно, мужчина покончил с собой, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
На место происшествия выехал заместитель руководителя следственного
Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.