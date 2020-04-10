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Под Тулой мужчина застрелил егеря и покончил с собой
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Под Тулой мужчина застрелил егеря и покончил с собой

Происшествие случилось в Белевском районе.

По факту обнаружения в районе поселка Кондратово Белевского района тела 57-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области головы следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности)

Предварительно установлено, что погибший являлся егерем и при патрулировании участка остановил мужчину, который выстрелил из огнестрельного оружия сначала потерпевшему в голову, а затем в сторону напарника егеря. С места преступления убийца скрылся.

- В ходе дальнейших мероприятий мужчина был обнаружен на окраине деревни неподалеку от лесного массива. Увидев полицейских, он, предположительно, попытался скрыться, но, видимо, осознав, что сделать это невозможно, мужчина покончил с собой, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

На место происшествия выехал заместитель руководителя следственного управления СК России по Тульской области, сотрудники отдела криминалистики. Также на месте работает начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:34 +2
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