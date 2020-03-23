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Изоляция в период эпидемии: кто в Тульской области поможет одиноким старикам

Изоляция в период эпидемии: кто в Тульской области поможет одиноким старикам

По заявлению региональной опергруппы по предупреждению распространения коронавируса, одинокие пожилые туляки могут обратиться в соцзащиту или к волонтерам.

23 марта в правительстве Тульской области прошел брифинг членов региональной оперативной группы по координации деятельности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
 
По словам замруководителя группы, руководителя Роспотребназдора по Тульской области Александра Ломовцева, и министра здравоохранения региона Алексея Эрка, гражданам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями (диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология и проч.), надо придерживаться домашнего режима — ограничить контакты с молодыми членами семьи, не выходить в людные места. Это убережет пожилых людей от возможного заражения.
 
Для решения бытовых проблем в связи с домашним режимом можно обращаться за помощью в социальные службы или к волонтерам.
 
8-800-200-52-26 — Центр по координации системы долговременного ухода. Позвонив по этому номеру, можно сделать заявку на единоразовую помощь в покупке продуктов. К обратившемуся придет соцработник и купит всё необходимое. Услуга бесплатная.
 
Если помощь требуется на регулярной основе, то в Центре помогут составить договор на оказание услуг, в котором можно прописать не только покупку лекарств и продуктов, но и приготовление пищи, уборку квартиры и проч. Эти услуги оказываются платно.
 
8-800-200-34-11 — горячая линия ОНФ по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. Позвонив по этому номеру, можно также оставить заявку на покупку лекарств и продуктов. Волонтеры могут совершенно бесплатно убрать пожилому человеку квартиру, вынести мусор и оплатить услуги ЖКХ. Заявки выполняются в течение суток. Если их будет много, то, возможно, сроки выполнения увеличатся до двух дней.
 
Пока, по словам главы исполкома регионального отделения ОНФ по Тульской области Сергея Судницына, на 23 марта по горячей линии поступило три заявки от граждан из Алексина, Тулы и Щекино.
 
– Мы работаем с организацией «Волонтеры-медики» — это примерно 40-50 человек. Все заявки поступают в единую общероссийскую базу, исполнение заявки мы контролируем онлайн. Обязательно связываемся с заявителем или его представителем, поясняем, в какое время и кто конкретно придет, чтобы все были в безопасности, никаких мошенников. Для защиты волонтеров от вирусов мы снабжаем их перчатками и масками. В случае если заявок будет очень много, к нам подключатся волонтеры из других НКО, уже ведем с ними переговоры, — сказал Сергей Судницын.
Сюжет: Коронавирус
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