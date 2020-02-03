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В Туле госпитализировали заболевшего китайского студента
Фото Ильи Панова.

В Туле госпитализировали заболевшего китайского студента

Молодой человек находится в инфекционном отделении, его состояние контролируют врачи.

В понедельник, 3 февраля, из международного общежития ТГПУ им. Л. Н. Толстого с симптомами ОРВИ был госпитализирован студент – гражданин КНР.  Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора сообщают, что молодой человек не посещал учебное заведение и находился под медицинским наблюдением.

В капсуле биозащиты больной был доставлен в инфекционное отделение, за ним установлено медицинское наблюдение, проводится лечение и лабораторное обследование. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области и регионального минздрава.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации двухлетнего мальчика, отдыхавшего с родителями на китайском острове Хайнань. Его также обследуют врачи. Кроме того, с подозрением на коронавирус в Туле были госпитализированы 37-летний мужчина и две студентки-китаянки. Врачи диагностировали у них обычный грипп группы В, не имеющий отношения к коронавирусу.

Сюжет: Коронавирус из Китая
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