В Туле госпитализировали заболевшего китайского студента

Фото Ильи Панова.

В понедельник, 3 февраля, из международного общежития ТГПУ им. Л. Н. Толстого с симптомами ОРВИ был госпитализирован студент – гражданин КНР. Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора сообщают, что молодой человек не посещал учебное заведение и находился под медицинским наблюдением.

В капсуле биозащиты больной был доставлен в инфекционное отделение, за ним установлено медицинское наблюдение, проводится лечение и лабораторное обследование. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области и регионального минздрава.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации двухлетнего мальчика, отдыхавшего с родителями на китайском острове Хайнань. Его также обследуют врачи. Кроме того, с подозрением на коронавирус в Туле были госпитализированы 37-летний мужчина и две студентки-китаянки. Врачи диагностировали у них обычный грипп группы В, не имеющий отношения к коронавирусу.