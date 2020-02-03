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Тульские самбисты заняли первое место в общекомандном зачете на межрегиональном турнире
Фото: Фонда развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение»

Тульские самбисты заняли первое место в общекомандном зачете на межрегиональном турнире

В Алексине прошел турнир по борьбе самбо.

1 февраля 2020 года в Алексине Тульской области в спортивном комплексе РУТБ «ОКА» прошел ежегодный третий межрегиональный турнир по борьбе самбо среди юношей 2008−2010 г. р. и девушек 2006−2008 г. р. Соревнования были посвящены памяти Заслуженного тренера России Валерия Белогубова.



В турнире приняли участие около двухсот спортсменов из разных городов России: Рязани, Тулы, Алексина, Ясногорска, Коломны, Москвы, Ступино, Калуги и многих других. В том числе в турнире участвовала сборная команда Тульского суворовского училища под руководством начальника по физической подготовке Андрея Смыслова.



По итогам соревнований в общем командном зачёте сборная Тульской области заняла первое место.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:47 +2
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