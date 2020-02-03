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В Туле госпитализирован заболевший после поездки в КНР двухлетний ребенок
Малыша перевозили в больницу в капсуле биозащиты.
3 февраля в Туле на улице Маргелова туляки сняли фото, как кого-то перевозят в больницу в капсуле биозащиты. Обеспокоенные туляки попросили редакцию Myslo узнать, что случилось — не заболел ли кто-то в регионе новым коронавирусом.
За разъяснением мы обратились в минздрав Тульской области. Приводим комментарий:
– Сегодня, 3 февраля, в Туле был госпитализирован двухлетний ребенок. Родители обратились к врачам, поскольку у ребенка поднялась температура.
Несколькими днями ранее ребенок вернулся из китайской провинции Хайнань, поэтому его госпитализировали в соответствии с требованиями санитарных правил к госпитализации пациентов, у которых до проведения анализов не исключается заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией.
Как уточнили в минздраве, пациент находится в изолированном боксе. У малыша взяли все необходимые анализы для установления точного диагноза.
Напомним, что 29 января в Туле также в капсуле биозащиты был госпитализирован мужчина. Он заболел ОРВИ после отдыха на острове Хайнань КНР.
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