Коронавирус: губернатор Тульской области потребовал привлечь специалистов для дезинфекции общественного транспорта

Фото из архива Myslo.

Еще 22 января Алексей Дюмин первым из глав регионов провел совещание по эпидемиологической ситуации в связи с распространением в мире нового вируса, который с конца декабря 2019 года вызывает массовые заболевания в Китайской Народной Республике.

Тогда глава региона особо подчеркнул, все ведомства — прокуратура Тульской области, Роспотребнадзор, минздрав, минтруд, миграционная служба и проч. – должны работать единой командой в тесном взаимодействии.

3 февраля на оперативном совещании у губернатора эпидобстановка в регионе была одним из главных вопросов.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк:

Алексей Эрк – В Тульской области реализуется комплексный план организации санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Мы определили маршрутизацию и необходимые меры в медучреждениях, в которые будут госпитализированы пациенты с подозрением на коронавирус. Ситуация под контролем.

Александр Ломовцев, руководитель Роспотребнадзора по Тульской области, рассказал о противоэпидемиологических мероприятиях в регионе:

Александр Ломовцев – Мы организовали широкое информирование населения области. Памятки размещены в транспорте, учебных заведениях, почтовых отделениях, торговых центрах, в банках и СМИ. А на мониторах разместили видеоролики. Совместно с прокуратурой области проверены 10 субъектов регионального рынка, участвующих в производстве, оптовой и розничной торговли рыбой и морепродуктами из Китая. Нарушения выявлены на всех 10 объектах. Возбуждены 19 дел об административных правонарушениях, снято с реализации 45 партий продукции весом более 200 кг. Это некачественная продукция и продукция без документов.

Губернатор заметил, что сотрудникам Роспотребнадзора необязательно ждать эпидемию, чтобы проверять качество продукции, ведь эти продукты могут попасть и в социальные учреждения, и в общепит, и в торговую сеть. А это в конечном итоге сказывается на здоровье граждан. «Ваша организация должна выполнять эту работу на плановой постоянной основе», — подчеркнул Алексей Дюмин.

– В Тульской области было два случая подозрения на новую коронавирусную инфекцию — у студентов из Китая и жителя Тулы, вернувшегося с отдыха, — продолжил доклад Александр Ломовцев. — По обоим случаям незамедлительно оперативно был организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Больные изолированы, обследованы. Определен круг их контактов, проведено обследование лиц, контактировавших с заболевшими, за ними установлено медицинское наблюдение. Проведена дезинфекция. Заражение коронавирусом не подтвердились.

По словам главы Роспотребнадзора, введен усиленный режим дезинфекции в организациях торговли, общественного питания, на общественном транспорте, общежитиях, образовательных учреждений и медорганизаций.

– А сил и средств у вас достаточно для этого? Каким образом обеспечиваете дезинфекцию? Какое количество людей привлечено для этого? — уточнил губернатор.

По словам Александра Ломовцева, Роспотребнадзор осуществляет методическое сопровождение дезинфекции, а саму дезинфекцию, в том числе на общественном транспорте, выполняют сотрудники предприятий — протирают поручни хлорсодержащими жидкостями.

Алексей Дюмин был очень недоволен докладом Александра Ломовцева:

– Формальный поверхностный подход в таком важном вопросе недопустим! Привлечены ли силы МЧС, Минобороны, специально обученные волонтеры? Кто контролирует соблюдение требований дезинфекции? Кто фиксирует, что транспортное средство прошло необходимую обработку?

Алексей Дюмин приказал усилить работу по противоэпидемиологическому плану:

– У нас достаточно сил и средств противостоять распространению инфекции!