В Туле госпитализированы две студентки из Китая: комментарии минздрава и Роспотребнадзора

По официальному сообщению ведомства, причиной заболевания студенток стал вирус гриппа В, который традиционно циркулирует в Тульской области в это время года и не вызывает тяжелых форм заболевания.

«Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение, проведено их лабораторное обследование на базе лаборатории ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии“.

Сегодня утром медицинские работники на территории студенческого общежития ТГПУ им. Л. Н. Толстого проводят медицинский осмотр студентов с целью контроля состояния их здоровья.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области и министерства здравоохранения Тульской области. Мероприятия продолжаются».