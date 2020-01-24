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В Туле госпитализированы две студентки из Китая: комментарии минздрава и Роспотребнадзора
Фото yandex.ru.

В Туле госпитализированы две студентки из Китая: комментарии минздрава и Роспотребнадзора

Вечером 23 января тульский Роспотребнадзор зарегистрировал два случая респираторной инфекции у двух иностранных студенток ТГПУ им.Л. Н. Толстого.

По официальному сообщению ведомства, причиной заболевания студенток стал вирус гриппа В, который традиционно циркулирует в Тульской области в это время года и не вызывает тяжелых форм заболевания.

«Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение, проведено их лабораторное обследование на базе лаборатории ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии“.

Сегодня утром медицинские работники на территории студенческого общежития ТГПУ им. Л. Н. Толстого проводят медицинский осмотр студентов с целью контроля состояния их здоровья.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области и министерства здравоохранения Тульской области. Мероприятия продолжаются».

Минздрав Тульской области также прокомментировал эту информацию:

«Сегодня утром [24 января 2020 г.] на территории студенческого общежития ТГПУ им. Л. Н. Толстого медики проводят профилактический осмотр студентов с целью контроля состояния их здоровья. Накануне вечером две студентки, проживающие в этом общежитии, были госпитализированы с признаками ОРВИ. Произведен забор всех необходимых анализов для установления диагноза. Выявлено, что причиной заболевания является вирус гриппа В. В настоящее время состояние девушек стабильное. Девушки находятся под наблюдением врачей. Профилактические осмотры в студенческих общежитиях будут продолжены в соответствии с недавним поручением губернатора Тульской области Алексея Дюмина».

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:12 +2
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