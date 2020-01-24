В Туле госпитализированы две студентки из Китая: комментарии минздрава и Роспотребнадзора
Вечером 23 января тульский Роспотребнадзор зарегистрировал два случая респираторной инфекции у двух иностранных студенток ТГПУ им.Л. Н. Толстого.
По официальному сообщению ведомства, причиной заболевания студенток стал вирус гриппа В, который традиционно циркулирует в Тульской области в это время года и не вызывает тяжелых форм заболевания.
«Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение, проведено их лабораторное обследование на базе лаборатории ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии“.
Сегодня утром медицинские работники на территории студенческого общежития ТГПУ им.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области и министерства здравоохранения Тульской области. Мероприятия продолжаются».
Минздрав Тульской области также прокомментировал эту информацию:
«Сегодня утром [24 января 2020 г.] на территории студенческого общежития ТГПУ им.