Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на площади Ленина устанавливают главную новогоднюю ёлку. 32-метровую ель украсят 5000 шаров и сложная световая иллюминация.

Напомним, что в этом году ёлка засияет по-другому. Для этого дизайнер «Тулагорсвета» разработает новую программу. Каждый шар на гирлянде программируется отдельно на компьютере. Подробнее об этом Myslo писал здесь.

Отметим, что в день открытия, 27 декабря, туляков и гостей города ждет развлекательная программа с парадом сказочных героев, выступлением звезд российской эстрады и фейерверк.