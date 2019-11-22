Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле на площади Ленина устанавливают главную новогоднюю ёлку
Рабочие монтируют каркас.
В Туле на площади Ленина устанавливают главную новогоднюю ёлку. 32-метровую ель украсят 5000 шаров и сложная световая иллюминация.
Напомним, что в этом году ёлка засияет по-другому. Для этого дизайнер «Тулагорсвета» разработает новую программу. Каждый шар на гирлянде программируется отдельно на компьютере. Подробнее об этом Myslo писал здесь.
Отметим, что в день открытия, 27 декабря, туляков и гостей города ждет развлекательная программа с парадом сказочных героев, выступлением звезд российской эстрады и фейерверк.
18 ноября, в 20:12, 63 3380 0
18 ноября, в 18:33, 36 2141 0
Деревянная горка, гостиная Деда Мороза и «Музейный снеговик»: как в Тульской области встретят Новый год
18 ноября, в 17:50, 19 2694 4
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