новости
новости
Регистрация
В Туле на площади Ленина устанавливают главную новогоднюю ёлку
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на площади Ленина устанавливают главную новогоднюю ёлку

Рабочие монтируют каркас.

В Туле на площади Ленина устанавливают главную новогоднюю ёлку. 32-метровую ель украсят 5000 шаров и сложная световая иллюминация.

Напомним, что в этом году ёлка засияет по-другому. Для этого дизайнер «Тулагорсвета» разработает новую программу. Каждый шар на гирлянде программируется отдельно на компьютере. Подробнее об этом Myslo писал здесь.

Отметим, что в день открытия, 27 декабря, туляков и гостей города ждет развлекательная программа с парадом сказочных героев, выступлением звезд российской эстрады и фейерверк.

Сюжет: Новый год-2020
В Туле над Губернским катком появится трёхмерное звёздное небо
Жизнь Тулы и области
В Туле над Губернским катком появится трёхмерное звёздное небо
18 ноября, в 20:12, 63 3380 0
Новогоднюю афишу Тулы можно будет найти в мобильном приложении
Жизнь Тулы и области
Новогоднюю афишу Тулы можно будет найти в мобильном приложении
18 ноября, в 18:33, 36 2141 0
Деревянная горка, гостиная Деда Мороза и «Музейный снеговик»: как в Тульской области встретят Новый год
Жизнь Тулы и области
Деревянная горка, гостиная Деда Мороза и «Музейный снеговик»: как в Тульской области встретят Новый год
18 ноября, в 17:50, 19 2694 4
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:08 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
новогодняя елкаустановка елкиНовый год

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают поддержать «Арсенал» в Турции
Туляков приглашают поддержать «Арсенал» в Турции
Тульских водителей предупреждают о переезде отделения МРЭО
Тульских водителей предупреждают о переезде отделения МРЭО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.