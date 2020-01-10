Где в Туле можно сдать ёлку на переработку

В Туле работают пункты утилизации ёлок. Расположены они по следующим адресам:

ЦПКиО — на площадке с модулем ТБО у здания администрации (ул. Фр. Энгельса, 64, тел. 8 (963) 932-05-47),

Комсомольский парк — на технической территории (ул. Октябрьская, 188-а, тел. 8 (963) 932-61-44),

Пролетарский парк — на технической территории (ул. Кутузова, 131-а, тел. 8 (960) 612-17-18),

Городской парк «Рогожинский» — у павильона охраны (ул. Демьянова, 26, тел. 8 (963) 932-05-47).

Звонки принимаются в будни с 9.00 до 17.00.

Обратите внимание, что на ветках и стволах ёлки не должно быть игрушек, мишуры и гирлянд.