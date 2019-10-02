Где в Туле хранятся новогодние уличные украшения?

Фото автора и пресс-службы администрации Тулы.

Как их ремонтируют и сколько их вообще? Подробнее – в нашей статье.

В Туле уже начали готовиться к Новому году. На складе МКП «Тулагорсвет» вовсю кипит работа — именно здесь хранятся все новогодние элементы, которые украшали город в прошлом году.

В начале июля специалисты приступили к большому объему работ: конструкций, которые требуют серьезной починки или небольшого ремонта, порядка 200. Канделябры, новогодние фонарики, арки, разные зверюшки — всё это необходимо привести в нормальный вид за несколько месяцев — до 1 декабря.

На данный момент работы по ремонту выполнены только на 30%.

Алексей Козин, начальник участка автоматических систем учета и наружного освещения МКП «Тулагорсвет», рассказал:

Алексей Козин - К работам мы приступили в начала лета, потому что объем достаточно большой. Одних только канделябров 80 штук! Хочется, чтобы город был красиво украшен и в этом году. В основном, мы меняем новогоднюю мишуру, потому что она затирается и теряет свой цвет; ремонтируем металлоконструкции, меняем гирлянды, дюралайт, светодиодные лампы. Всего на этих работах у нас задействованы восемь человек.

По словам Алексея, на этом складе «Тулагорсвета» хранятся украшения, которые требуют ремонта, а на другом — уже отремонтированные. Единственное, что не перемещают, — это фонарики. Достаточно сложно было придумать, как их хранить — разобрать на элементы эти украшения нельзя, поэтому их просто развесили в цеху.

Параллельно сейчас обновляют украшения и на улице. Так, из 1000 снежинок, расположенных на столбах, 200 штук уже заменили. Их внешний вид портится под воздействием агрессивной окружающей среды.

Алексей Козин также рассказал, что конструктив главной тульской ёлки останется прежним. В прошлом году на ней был полностью обновлен искусственный лапник, а 32-метровую ель украсили 5000 новых игрушек и сложная световая иллюминация с 3D-эффектом. Но в этом году ёлка засияет по-другому. Для этого дизайнер «Тулагорсвета» разработает новую программу. Каждый шар на гирлянде программируется отдельно на компьютере.

Сотрудники «Тулагорсвета» отметили, что часть новогодних украшений выходят из строя во вине горожан. Туляков просят бережнее относиться к световым конструкциям.