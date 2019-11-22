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Тульских водителей предупреждают о переезде отделения МРЭО

Тульских водителей предупреждают о переезде отделения МРЭО

Переезжает щекинское отделение.

В связи с переездом отделения № 12 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области с 27 по 30 ноября прием граждан и предоставление государственных услуг осуществляться не будет.
 
Как сообщает Тульская Госавтоинспекция, с 3 декабря отделение начнет работу по новому адресу:
 
Щёкино, ул. Советско-Чехословацкой дружбы, 19-а.
 
Для обслуживания в указанный период выбирайте любое другое отделение МРЭО ГИБДД:
 
  • № 1, 192 км а/д Крым, «Мыза»,
  • № 6, Алексин, ул. Кутузова, 7,
  • № 7, Донской, ул. Заводская, 1,
  • № 8, Ефремов, Тульское шоссе, 139,
  • № 9, Киреевск, ул. Дорожников, 5,
  • № 10, Новомосковск, Узловской пр-д, 5,
  • № 11, Суворов, ул. Строителей, 2.

Подробную информацию смотрите на сайте ГИБДД.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:37 0
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