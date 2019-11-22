Тульских водителей предупреждают о переезде отделения МРЭО

В связи с переездом отделения № 12 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области с 27 по 30 ноября прием граждан и предоставление государственных услуг осуществляться не будет.

Как сообщает Тульская Госавтоинспекция, с 3 декабря отделение начнет работу по новому адресу:

Щёкино, ул. Советско-Чехословацкой дружбы, 19-а.

Для обслуживания в указанный период выбирайте любое другое отделение МРЭО ГИБДД:

№ 1, 192 км а/д Крым, «Мыза»,

№ 6, Алексин, ул. Кутузова, 7,

№ 7, Донской, ул. Заводская, 1,

№ 8, Ефремов, Тульское шоссе, 139,

№ 9, Киреевск, ул. Дорожников, 5,

№ 10, Новомосковск, Узловской пр-д, 5,

№ 11, Суворов, ул. Строителей, 2.

Подробную информацию смотрите на сайте ГИБДД.